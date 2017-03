Malena en el Paro Internacional de Mujeres: “La falta de políticas públicas oficiales empuja a la pobreza a las mujeres”

Junto a dirigentes del espacio político que lidera Sergio Massa, la referente en políticas sociales y de género del Frente Renovador acompañó la movilización por #NiUnaMenos y remarcó: “Sin decisión política, sin compromiso con la equidad y sin presupuesto acorde, en Argentina matan y empujan a la pobreza a cada vez más mujeres".

Malena participó de la marcha, acompañada por Claudia Rucci, Mónica Litza, Carla Pitiot, Micaela Ferraro Medina, Marcela Durrieu, Liliana Schwindt, Claudia Rucci, Daniel Arroyo, Javier Gentilini, Horacio Alonso, Sebastian Galmarini, entre otros dirigentes, militantes, jóvenes y seguidores del Frente Renovador.



“Hoy es una jornada histórica, no sólo para la Argentina, sino para todo el mundo”, definió sobre el Paro Internacional de Mujeres, que reúne a millones de personas a nivel global, en reclamo por igualdad de derechos y el fin de la violencia de género.



Y continuó: “Cada 18 horas muere una mujer por la violencia de los hombres y el Gobierno Nacional sigue sin hacer nada. La falta de políticas públicas nos está matando. El presupuesto destinado al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) a octubre de 2016, sólo se había ejecutado un 14,5%. Está claro que no hay una decisión del Gobierno de trabajar para solucionar los problemas de las mujeres", sostuvo Galmarini.



Además, agregó: “Este no es un Gobierno con paridad. Sólo un 14% del Gabinete Nacional son mujeres. En las empresas de Argentina las mujeres cobran un 15% menos que los hombres y hay poquísimas que ocupan cargos gerenciales. Miles de mujeres de todo el mundo nos reunimos para reclamar por lo que nos corresponde como parte igualitaria de una sociedad que sigue siendo machista. Pedimos por Justicia, por igualdad laboral, por Paridad de género, por el fin de los femicidios, por un parto humanizado y por salud sexual reproductiva, por una repartición igualitaria de las tareas del hogar. Por eso y mucho más, vamos a seguir luchando. No nos van a callar", finalizó Galmarini.