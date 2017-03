08/03/2017 - 19:46 | Zonales / San Fernando El Consejo Escolar de San Fernando exige a la provincia una solución para tres escuelas Herramientas: Compartir: ver más imágenes Se trata de la Primaria N°5, incendiada en 2013 y aún sin reconstruirse; la Secundaria N°19, que compartía edificio y en consecuencia mudó a su alumnado; y la Técnica N°3, que pierde sus talleres por dar lugar a los chicos del otro colegio y recibiría las polémicas ‘aulas modulares’ de forma provisoria. “Esto es lamentable y va a pasar porque el Gobierno Provincial no ha hecho lo que debía”, opinó la Presidente del Consejo Escolar, Mariel González. La Presidente del Consejo Escolar de San Fernando, Mariel González, manifestó la preocupación del organismo por la situación que hace cuatro años afecta a tres colegios de Virreyes. “Cuando requerimos al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires una solución, la respuesta no fue concreta”, aseguró la titular del cuerpo de gestión educativa local.



Los establecimientos en conflicto son la Escuela Primaria N°5 (Paraná y Cordero), incendiada en marzo del 2013 y en obra desde entonces por reiteradas faltas de pago de parte de las administraciones provinciales; y la Secundaria N°19, que compartía el edificio y debió trasladarse a la Técnica N°3 (Miguel Cané y Fader, a 200 metros). A su vez, esta última padece problemas de espacio para desarrollar sus talleres, por las aulas que ocupa el alumnado extra.



“Lo poco que avanzó la obra en la Primaria N°5, no alcanza para la Secundaria N°19”, explicó la Presidente del Consejo Escolar. Luego agregó: “Por el correr de los años, es lógico el crecimiento del alumnado de la Técnica N°3 y de la Secundaria N°19, pero ninguna de las dos escuelas funciona correctamente”.



González continuó: “El plan de contingencia que se les ocurre es traer ‘aulas modulares'. Esto es lamentable y va a pasar porque el Gobierno Provincial no ha hecho lo que debía, terminar la obra de la Primaria N°5”.



Indicó también que “genera un problema grave, porque a la Técnica N°3 le faltan sus talleres y son vitales para sus materias; hay chicos que egresan de una escuela técnica sin poder hacer sus prácticas”.



Por último, se refirió al sistema provisorio que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires instalaría en el lugar: "Hasta el momento no tenemos respuesta ni sabemos cómo son las aulas modulares, si tienen un nivel de habitabilidad como corresponde, o cómo serán los baños. El Consejo Escolar no tiene una respuesta oficial respecto a este tema".