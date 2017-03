08/03/2017 - 9:06 | Policiales / Una mujer policía embarazada murió al ser herida de un balazo Herramientas: Compartir: Una joven oficial de la Policía Local de Morón, embarazada de seis meses, murió en las últimas horas al recibir un balazo en el pecho mientras se encontraba con su esposo, un ex integrante de la fuerza de seguridad bonaerense que cumple arresto domiciliario por un crimen.

Fuentes de la investigación informaron que la víctima fue identificada como Natalia Elizabeth Fernández, 26 años, quien murió ayer, poco después de las 9, en una casa de la calle Perdriel al 800, en la localidad de El Palomar.



Su pareja, Maximiliano Fantino (31), declaró a la Policía que Fernández manipulaba su arma reglamentaria que se accionó en forma “accidental” y recibió una herida en el pecho, versión que no convenció a los investigadores.



La víctima murió cuando era asistida en el Hospital Posadas y los médicos no pudieron salvar al bebé que gestaba.



Según los voceros, Fantino se encontraba con arresto domiciliario porque en abril de 2016, siendo integrante de la Policía Local de Esteban Echeverría, mató a un hombre de 30 años de un disparo en el pecho en el barrio Villa Rita, de Lomas de Zamora, en dudosas circunstancias.



Investiga la muerte de la agente, que tenía una beba de un año junto a su pareja, personal de la comisaría sexta de Morón. Volver