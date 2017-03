06/03/2017 - 17:00 | Política / Julián Domínguez: “Hoy lo docentes le dijeron no al modelo del ajuste del salario” Herramientas: Compartir: El dirigente del peronismo de la provincia de Buenos Aires, Julián Domínguez, afirmó esta tarde que “hoy lo docentes le dijeron no al modelo del ajuste del salario”, al encabezar un plenario del peronismo en la ciudad de Chacabuco. En este marco, Domínguez destacó: “El gobierno se desenmascaró. Es incomprensible que se plantee en el discurso que los docentes son importantes, y que en los hechos, para este gobierno, los maestros que forman a todos los argentinos no lo sean”.



“La nación es federal y republicana y el gobierno tiene la obligación de hacerse cargo de un sueldo básico de todos los docentes de la Argentina”, agregó.



Además, el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación sostuvo que "el presidente se enoja con Roberto Baradel, pero la realidad es que se enoja con todos los docentes, porque no es un problema con un dirigente sindical sino con los todos los docentes argentinos".