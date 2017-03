Referentes de distintos espacios políticos se suman al Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo

Legisladoras y dirigentes del Frente Renovador, del GEN, de Libres del Sur, junto a organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional, ELA y MUMALA, convocaron a la movilización que el próximo miércoles reunirá a millones de personas en todo el mundo en reclamo por la igualdad de derechos. ver video



Al respecto, Malena Galmarini, referente nacional en políticas sociales y de género del Frente Renovador, anticipó lo que será “una jornada histórica en todo el mundo” y señaló: “Paramos porque merecemos los mismos derechos, porque no soportamos más muertes por la violencia de los hombres, por Justicia y porque somos, hacemos y luchamos en una sociedad mundial que históricamente nos relegó, pero que nunca va a poder callar la voz y la fuerza de todas las mujeres unidas”.



“Con mucho esfuerzo y sacrificio, logramos instalar la necesidad de una re-evolución en la forma de pensar las cuestiones de género, de tener paridad en la política para garantizar igualdad en la vida. Ya conseguimos la Ley de Paridad en Buenos Aires y otras provincias. Pero falta mucho y por eso vamos seguir hasta que se convierta en ley nacional”, agregó Malena.



Por su parte, la diputada nacional Margarita Stolbizer dijo: "La discriminación y la desigualdad en tanto género es la base de las violencias machistas. El Paro de Mujeres busca visibilizar, denunciar y combatir la desigualdad de género y sus consecuencias. Los femicidios, último acto de violencia realizado por un hombre sobre una mujer cuyos derechos humanos fueron vulnerados sistemáticamente, se cobran todos los días la vida de una mujer. Cada 29 hs. muere una mujer por la clandestinidad del aborto: la violencia institucional hacia las mujeres se traduce en femicidios perpetrados por el Estado. Si a los femicidios les sumamos las muertes provocadas por abortos inseguros, sumamos el triste número de casi dos muertes de mujeres por día. En el ámbito laboral detentamos los peores índices de empleo y el trabajo del hogar y de cuidados, que recae mayoritariamente sobre las mujeres y equivale a un 20% del PBI, no es socialmente reconocido".



"El desafío es provocar un cambio cultural, tanto en lo laboral, como en la educación, en el acceso a la justicia y a la salud. La convocatoria a la huelga va en ese sentido, a visibilizarnos y a generar conciencia sobre el lugar que ocupamos en la sociedad. Todas somos trabajadoras, y ausentarnos de nuestros puestos de trabajo remunerado, así como del no remunerado, visibilizará su valor, nuestros esfuerzos y tareas. Este Paro Internacional de Mujeres nos interpela a poner el cuerpo, a movilizarnos como colectivo. Se trata de corrernos de un lugar para ocupar otros espacios, estar presentes", afirmó.



"Más de 30 países adhirieron a la convocatoria. Si bien cada cultura tiene su particularidad, la internacionalización de la lucha devela una estructura de poder y dominación a escala global, nos hace reconocernos y solidarizarnos entre nosotras y despierta conciencia", finalizó Margarita.



En el mismo sentido, la legisladora nacional por Libres del Sur, Victoria Donda, declaró: "Este 8M a las mujeres nos sobran los motivos, por ello paramos y marchamos, reclamando el fin de la violencia machista en todas sus formas, equidad salarial, derecho al aborto seguro, legal y gratuito, paridad en los cargos de decisión, cupo sindical. También le pedimos a las distintas centrales sindicales que presenten apoyo y defiendan los derechos de las mujeres que se plegaran al paro este miércoles".



Representando al movimiento MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), Raquel Vivanco opinó: “Las grandes movilizaciones por #NiUnaMenos exigieron la intervención y el compromiso del Estado para frenar el flagelo. Sin embargo, la violencia de género es noticia corriente en la Argentina. Las políticas públicas siguen ausentes, con presupuestos por demás escasos, lo que fomenta la impunidad de los agresores. Nuestros derechos siguen sin ser garantizados, y la responsabilidad del Estado sigue comprometida".



Mónica Litza, diputada nacional por el FR, afirmó: “Nos sumamos al Paro porque desde hace mucho tiempo luchamos por los derechos de las mujeres. Porque, si bien obtuvimos avances significativos, es mucho lo que falta para que finalmente ocupemos el mismo lugar en la sociedad que los hombres. El ‘Una y Uno' tiene que ser una realidad en todo el país, como también la mayor participación de las mujeres en la Política y en la Justicia”.



Por su parte, Claudia Rucci, también legisladora nacional por el Frente Renovador UNA, sostuvo: “El 8 de marzo, las mujeres volvemos a dar la cara en nuestro día. Vamos a parar y marchar todas juntas contra la violencia de género, que nos mata de a una, contra la desigualdad económica, que nos asfixia de a poco, y a favor de la Paridad de Género, porque hace falta que se extiendan a todo el país políticas activas para seguir fortaleciendo los rasgos igualitarios de nuestra sociedad”.



De igual manera, Carla Pitiot manifestó: “Como diputada y dirigente sindical me sumo para reafirmar en una voz colectiva, pero con identidad, que es preciso desde cada rol que nos toca promover la equidad salarial, las políticas de prevención y erradicación de la violencia machista y que las tareas de cuidado no tienen género. La marcha tendrá sentido solo si varones y mujeres nos movilizamos y reclamamos juntos para lograr una sociedad más igualitaria".



Micaela Ferraro Medina, senadora provincial por el FR, señaló: “Cuando nos unimos, nos hacemos sentir. El #NiUnaMenos y el miércoles negro demuestran que ya no nos vamos a quedar calladas ante lo que creemos injusto. El año pasado, en la Provincia de Buenos Aires no pudieron contra la fuerza de las mujeres y logramos la Ley de Paridad. Lo mismo vamos a seguir haciendo con cada una de las banderas de las mujeres, hasta vencer el machismo que nos oprime y nos mata”.



Mientras que Marcela Durrieu, ex diputada nacional y referente en políticas de género, afirmó que paran “para que no se olviden que todos los días mueren mujeres por violencia de género. Paramos por cada mujer golpeada, insultada, denigrada, violada, asesinada por el simple hecho de ser mujer”; y agregó: “En la Argentina, muere una mujer cada 18 horas ante la mirada pasiva del Gobierno Nacional. Paramos para reclamar que el ‘Ni Una Menos' se traduzca en medidas inmediatas, concretas y visibles que protejan a las víctimas”.