Julio Zamora: “El desempleo golpea en la puerta de cada vez más trabajadores”

Manifestó el intendente de Tigre sobre la movilización de la CGT. Los representantes del movimiento obrero agradecieron su apoyo para la movilización del 7 de marzo. ver video

El jefe comunal de Tigre recibió en el palacio municipal a los representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), a quienes les expresó su apoyo frente a la movilización del 7 de marzo a Plaza de Mayo.



Al respecto Zamora, afirmó: “Hay una realidad que atraviesa a todas las organizaciones y a todos los trabajadores de cada gremio; tiene que ver con la desocupación, las suspensiones y el aumento del costo de vida con los tarifazos aplicados por el gobierno nacional. Esto golpea la puerta de cada vecino trabajador. Acompañamos un reclamo que consideramos justo y estrictamente laboral”.



El intendente añadió también: “Esta movilización expresa la bronca y desazón, por un gobierno que ya lleva un año y no puede hablar de que la herencia recibida no le permite solucionar los problemas de los argentinos”.



Por su parte, el secretario general de la CGT Zona Norte, Juan Manuel Rozich, señaló: “Julio Zamora ha recibido siempre al movimiento obrero. Hoy escuchó las inquietudes de cada uno de los sectores y nos dio su apoyo en este reclamo legítimo que llevaremos adelante este 7 de marzo. Él viene de extracción obrera y entiende lo que viven nuestros compañeros. Además agradecimos el compromiso del intendente en poner todas las herramientas del municipio para facilitar inspecciones de las organizaciones que defienden en cada sector a sus trabajadores”.



Los dirigentes repasaron junto al jefe comunal temas referentes a la pérdida de poder adquisitivo, los despidos y las paritarias. Falta de medicamentos, cambios en las ART, legislación laboral y perdida de obra social. Plantearon la problemática de la informalidad laboral y la tarea de disminuir el número de trabajadores no registrados.