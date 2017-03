Koutsovitis exhibió su gran conocimiento sobre la mitología griega en el HCD de San Isidro

La licenciada María Koutsovitis, experta en mitología griega, brindó una charla sobre las diosas griegas en el Concejo Deliberante de San Isidro. Fue en el marco de las actividades organizadas por el Día Internacional de la Mujer.



Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Concejo Deliberante de San Isidro organiza durante el mes de marzo actividades relacionadas con el universo femenino.



El sábado pasado, ante un público mayoritariamente femenino, la licenciada María Koutsovitis brindó una muy interesante charla sobre las diosas griegas.



Aproximadamente son 4000 mil años los que nos separan de la antigüedad griega. Pero pese a este abismo aparente de tiempo, sus mitos siguen aportándonos perlas de sabiduría valiosísimas.



Koutsovitis es desde hace tiempo una apasionada del mundo griego. Su afición le viene de familia, ya que sus padres son originarios de ese pueblo mediterráneo. Aprendió a hablar el griego antes del castellano.



Luego fueron sus amigos, que entusiasmados por todo aquello que les comentaba en charlas informales, los que la animaron a divulgar más allá de su círculo íntimo sus conocimientos de una cultura que supo personificar una serie de conocimientos y vivencias que aún son buenas herramientas para aprender y autoanalizarse.



Sabía que su disertación en el Concejo Deliberante de San Isidro no era tarea fácil: Resumir todo lo mucho que hay por decir sobre divinidades como Afrodita, Artemisa, Era o Deméter, pese a eso su objetivo creía que se vería cumplido si conseguía generar curiosidad por ese universo que ella ama.



“A mí lo que me interesa es que quede una inquietud interior. Me siento muy agradecida, muy cómoda, es un contexto hermoso”, expresó Koutsovitis.



A decir por las preguntas variadas que durante la charla se fueron produciendo y las felicitaciones que iba recibiendo, el objetivo de la conferenciante se cumplió y el encuentro pudo haberse extendido bastante tiempo más teniendo en cuenta el interés del público por la mitología griega.