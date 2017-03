Filmus y Cafiero se reunieron con vecinos y militantes del Peronismo de San Isidro

"No hay ninguna posibilidad que Macri gobierne y convoque a las mayorías. Por eso nuestro principal desafío es mantener y fortalecer nuestra identidad Peronista. Con el kirchnerismo solamente no alcanza para ganar en el 2017", expresó el ex ministro de educación de la nación, Daniel Filmus, que junto al joven referente del peronismo de San Isidro, Santiago Cafiero, y al Rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo-UMET-, Nicolás Trotta, participaron de una charla debate con más de un centenar de vecinos, militantes y dirigentes del distrito entre ellos el concejal del peronismo sanisidrense, Fabián Brest, organizada en la presentación del libro “Pensar el Kirchnerismo: Lo que se hizo, lo que falta y lo que viene”, recientemente publicado por la Editorial Siglo XXI.



Pese al corte de luz que durante horas se mantuvo en la zona la actividad pudo desarrollarse con normalidad. En la apertura Santiago Cafiero afirmó "el peronismo debe generar instancias democráticas como las PASO para resolver las diferencias internas y buscar la mayor Unidad posible que nos permita elegir a nuestros mejores candidatos. Tenemos que ser capaces de convocar a todas las compañeras y compañeros y a quienes desde el campo nacional y popular comprendan, abracen y asuman el compromiso con la causa histórica del Peronismo y no se acerque solamente para resolver aspiraciones o ambiciones electorales. Es indispensable que todos recuperemos la capacidad de debatir cuales son los aciertos y los errores que hemos cometidos y sincerar las asignaturas pendientes en el país, la provincia y de cara a nuestra comunidad de San Isidro para construir una alternativa de poder a partir de 2017".



Posteriormente Filmus expresó "tenemos que replicar estas reuniones en cada rincón de la Argentina para dialogar cara a cara con los trabajadores, con los maestros, con las amas de casa, con las pymes, con los comerciantes, con nuestro pueblo. Necesitamos escuchar todas las críticas y demandas que tengan que hacerle a nuestro proyecto para transformar esta terrible realidad que ha generado este modelo neoliberal de ajuste salvaje que llevan adelante Macri, Vidal y los grupos de poder económico que pretender destruir todo aquello relacionado con lo que construirnos durante 12 años de proyecto nacional y popular".