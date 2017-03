Los principales puntos del nuevo decreto migratorio de Trump...

El nuevo decreto migratorio firmado por el presidente Donald Trump afecta directamente a personas y refugiados de seis países de mayoría musulmana, por un bloqueo temporario de entrada a Estados Unidos.



Estos son los principales puntos.

- ¿Cuáles son los países afectados?

Estados Unidos suspende por 90 días el ingreso de personas de seis países de mayoría musulmana: Sudán, Siria, Irán, Libia, Somalia y Yemen. Este bloqueo se propone “permitir una revisión y establecimiento de estándares para prevenir la infiltración de terroristas o criminales por parte de extranjeros”.



En el decreto anterior, firmado en enero y bloqueado por la usticia- los ciudadanos de Siria quedaban excluidos por tiempo indeterminado. Ahora, son tratados de la misma forma que los refugiados de otros países.



Estados Unidos no aceptará más que 50.000 refugiados en el año fiscal de 2017, informó el Departamento de Seguridad Interna.



- Irak, fuera de la lista

Irak era uno de los países afectados en el decreto original, aunque en la nueva versión resultó excluido de la lista porque “el gobierno iraquí adoptó medidas para proporcionar informaciones suplementarias sobre sus ciudadanos para ayudar en la toma de decisiones sobre la inmigración”, informó el Departamento de Seguridad Interna.



Irak también “adoptó medidas para reforzar su cooperación con Estados Unidos en el examen de los ciudadanos iraquíes, y por lo tanto queda determinado que una suspensión temporaria no es necesaria”, añadió ese Departamento.



- ¿Porqué esos seis países?

La Casa Blanca niega de forma enfática que los decretos se propongan afectar específicamente a los musulmanes con ese decreto, y el gobierno afirma que se propone “proteger a Estados Unidos de países comprometidos con el terrorismo y asegura un proceso de examen más riguroso”.



El decreto “es una medida vital” para la seguridad estadounidense, afirmó el secretario de Estado, Rex Tillerson.



Tres de los países comprendidos explícitamente en el decreto firmado este lunes están contemplados en la también polémica lista del Departamento de Estado sobre países que apoyan el terrorismo: Irán, Siria y Sudán. Los otros tres -Libia, Somalia y Yemen- fueron identificados por el anterior gobierno, de Barack Obama, como representando un riesgo.



Para justificar el decreto, el gobierno de Trump afirma que unas 300 personas que ingresaron a Estados Unidos como refugiadas son ahora objeto de investigaciones del FBI (la policía federal estadounidense) por sospechas de actividades relacionadas al terrorismo. Sin embargo, se desconoce por el momento si esas personas provienen de alguno de los seis países afectados por el decreto.



- ¿Y quienes poseen una visa?

Los viajantes que posean una visa válida a la fecha de entrada en vigor del decreto (el 16 de marzo) no serán afectados por la medida y podrán ingresar a Estados Unidos.



“Ninguna visa será revocada solamente sobre la base de este decreto”, precisaron autoridades. Las visas que habían sido suspendidas a causa del primer decreto ya habían sido restituidas a inicios de febrero, después que la justicia estadounidense cancelara los efectos del decreto original.



- Permisos de residencia y doble nacionalidad

Origen de una confusión mayúscula luego de la emisión del decreto original en enero, el estatuto permanente de los residentes poseedores de la famosa greencard (tarjeta verde) aunque sean originarios de uno de los países excluidos, no se verá afectado por el bloqueo.



Al mismo tiempo, las personas que sean originarias de los países afectados pero que también posean otra nacionalidad escapan del bloqueo si pueden exhibir un pasaporte válido de un país que no figure en la lista del decreto. AFP-NA