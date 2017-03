06/03/2017 - 16:20 | Política / Duhalde: “es indudable que Randazzo es un buen candidato y un enorme ejecutor” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El ex presidente Eduardo Duhalde respaldó hoy al exministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo en la interna del PJ, al definirlo como un “buen candidato y un enorme ejecutor”.

A su vez, Duhalde dijo que es “amigo” de Randazzo, cuyo entorno dejó trascender este fin de semana que tiene intenciones de enfrentar a la expresidenta Cristina Kirchner en las primarias del frente electoral que integre el peronismo, para competir por la candidatura a senador nacional.



“Liderar el justicialismo es una cosa difícil. Es indudable que es un buen candidato”, contestó el también exgobernador bonaerense ante la pregunta de si le veía condiciones a Randazzo para comandar al peronismo.



“Demostró siempre que es un enorme ejecutor. Eso lo demostró también siendo ministro del Interior en los temas que le tocó trabajar tanto en materia de transporte, en materia de documentos. La gente le reconoce eso. Es un hombre capaz”, completó en diálogo con Radio Late.



El histórico dirigente del PJ reveló que conoce a Randazzo “desde hace 25 o 30 años” y que fue una especie de tutor político cuando el de Chivilcoy daba sus primeros pasos en la política bonaerense.



“Yo lo conozco desde hace 25 años o 30 años. Yo me ocupaba siendo gobernador de buscar a los jóvenes que yo veía que se destacaban y que en general son rechazados por la dirigencia mayor, que no quiere que los jóvenes se metan en el medio. Yo lo cuidé, lo protegí”, relató.



En otro orden, el exjefe de Estado aclaró que su presencia en la Asamblea Legislativa, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, no obedeció a una invitación del presidente Mauricio Macri sino del Senado.



“El protocolo del Senado me invitó al inicio de las sesiones ordinarias del Congreso por ser ex presidente. No fue Macri”, explicó.



Por último, Duhalde cuestionó el paro de 48 horas dispuestos por los gremios docentes en todo el territorio nacional al señalar que la discusión debería realizarse con “los chicos en el aula”.



"Tendríamos que tener a los chicos en las aulas y seguir discutiendo. Estas cosas no le hacen bien al sistema democrático", opinó.