06/03/2017 - 9:44 | Actualidad / Anuncian severas multas a los gremios docentes por no acatar la conciliación obligatoria

El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, ratificó hoy que se aplicarán multas "severas" a los gremios docentes por no acatar la conciliación obligatoria, y aseguró que el paro "definitivamente tiene un carácter político". "Si nosotros hubiésemos dado el 35 por ciento de aumento que pedían, el paro no se levantaba, ofreciéramos lo que ofreciéramos", destacó Villegas.



El funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal expresó que la huelga de 48 horas, que afecta el inicio del ciclo lectivo, "definitivamente tiene un carácter político", y apuntó contra los representantes de los gremios.



"El año pasado ya decía Roberto Baradel (titular de Suteba) que si las clases no empiezan las clases es culpa de Vidal, definitivamente es de carácter político", enfatizó Villegas respecto al paro.



Durante reportajes en radio Mitre y el canal Todo Noticias (TN), Villegas señaló que hoy se presentará ante el Ministerio de Trabajo de la Nación a fin de elevar un "recurso para que se proceda de acuerdo a la ley de asociaciones de profesionales para aplicar las multas que correspondan" a los gremios por no aceptar la conciliación obligatoria. "El 1° de enero comenzó el año electoral y hay dirigentes gremiales que los une sacar una ventaja con alguna especulación electoral", analizó el funcionario.



Luego de que los sindicatos decidieron no acatar la conciliación obligatoria, Villegas aseveró: "Vamos a analizar aplicar multas, que son severas".



Ante trascendidos que los sindicatos bonaerenses docentes ampliarían la huelga al jueves y viernes próximo, el titular de la cartera de Trabajo provincial manifestó: "Yo espero que los gremios no den ese paso".