Para UDA, el acatamiento al paro docente es de “90% en las escuelas públicas de gestión estatal”

El secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, estimó hoy que el acatamiento al paro nacional de educadores, declarado contra la falta de convocatoria a paritarias, era de “90 por ciento en las escuelas públicas de gestión estatal”.



Además, advirtió que la huelga de 48 horas que comenzó esta mañana es sólo “el inicio de un plan de lucha”, debido a que el sindicalismo del sector ya estudia la posibilidad de repetir la medida de fuerza.



“En las escueles públicas de gestión estatal el paro es casi total, de 90 por ciento. Y el 75 por ciento del sistema educativo argentino está conformado por escuelas públicas de gestión estatal”, enfatizó Romero en diálogo con radio El Mundo.



Por su parte, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, aseguró hoy que el paro por 48 horas que comenzó este lunes en la provincia de Buenos Aires "es muy fuerte" y anticipó que las próximas medidas que tomen "van a depender del Gobierno", pero advirtió que "se cortó el diálogo".



En ese marco, sostuvo que luego de la reunión del viernes, aún no recibieron la convocatoria para un nuevo encuentro y aseguró que en las bases "el malestar es muy profundo".



"Por los datos que hemos recibido, la medida viene muy fuerte. El malestar es muy profundo, se cortó el diálogo y esto es lo que es difícil de entender. No hubo negociación. Desde abril de 2016 estamos pidiendo retomar y la única comisión que no se retomó fue la salarial", sostuvo.



En declaraciones a radio La Red, Petrocini anticipó que los gremios bonaerenses se encontrarán mañana para evaluar el alcance del paro y analizar nuevas medidas que, afirmó, dependerá de la nueva propuesta que haga la administración provincial.



"Va a depender del Gobierno. La Iglesia dice 'dar lo que más pueda el Gobierno' y 'ceder los gremios un poco del reclamo'. Uno pide un 35 por ciento, la otra parte plantea hasta dónde puede acceder. El tema acá es que no ha habido negociación, solo convocatorias", aseveró.



Por último, la dirigente confirmó que la FEB acompañará la movilización del próximo miércoles en el marco del paro internacional de mujeres, aunque aclaró que no se plegarán a la medida y dictarán clases normalmente.