“Carta abierta a la comunidad educativa”

Nota de Opinión: Docentes Siglo XXI



Estamos a días de comenzar un nuevo ciclo lectivo. Y como muchos docentes estamos preparados con mucho entusiasmo para desarrollar nuestra labor frente a niños, adolescentes y adultos.

Hoy viejas prácticas pretenden atarnos al pasado, demostrando una vez más, la incapacidad para el diálogo. Durante décadas la predisposición al diálogo esta coartada porque, a priori, utilizan como si fuera una moneda de intercambio a los alumnos. Aquellos que dicen defender a los niños y a la educación pública de calidad intentan discutir una mejora salarial para nosotros los docentes, definiendo un paro de actividades de 72 hs en el inicio de las clases, antes de discutir cualquier oferta.



Conocemos y defendemos nuestros derechos como profesionales de la educación, en un ámbito laboral que, producto de la desidia y la falta de interés de la clase gobernante ha dejado al sistema educativo en un estado de decadencia.



DOCENTES SIGLO XXI, trabaja permanentemente en la generación de propuestas que aporten a un sistema educativo integrado y de calidad en todo el País, desde una perspectiva de apertura y compromiso con los nuevos desafíos que plantea este siglo.



Desde esta visión, convocamos a todos los Docentes a trabajar por la calidad de los aprendizajes desde el 6 de marzo de 2017, todos en las escuelas con nuestros alumnos. La mejor retribución a nuestro trabajo, no sólo se centra en el salario mensual sino en la posibilidad de contribuir desde nuestro lugar, a la consolidación de valores que colaboren con la construcción de la Argentina que ha comenzado a transitar el camino del cambio desde diciembre de 2015.



No desconocemos la falta de inversión en infraestructura edilicia, no desconocemos que los docentes merecemos tener una remuneración acorde a nuestra profesión, no desconocemos las necesidades sociales a las que la escuela se enfrenta diariamente, no desconocemos nuestro derechos y obligaciones; pero también conocemos que el ser docente es una vocación que se nutre día a día de los logros de nuestros alumnos, conocemos del compromiso de cada uno de nosotros, conocemos todo lo que hace falta para lograr erradicar la pobreza, conocemos la necesidad de muchos niños de encontrar en la escuela satisfacción de necesidades que por diversas circunstancias no se satisfacen en sus hogares, conocemos la ilusión de los niños de reencontrarse con sus amigos en el recreo y en el primer día de clases.



Nuestro País y nuestra Provincia nos necesita trabajando por nuestros sueños y los sueños de tantos niños que ven en la escuela la posibilidad de tener un futuro que los dignifique, que sea resiliente.



Sabemos que muchos somos los maestros y profesores que el lunes queremos ir a dar clases. Pues hagámoslo, sólo así podremos seguir mirando a nuestros alumnos a los ojos y diciéndoles que su paso por la escuela les dará oportunidades en la vida, sólo así podremos seguir inculcando a nuestros hijos que la educación les abrirá puertas, porque aún en el siglo XXI el maestro es un modelo para muchos niños que necesitan un liderazgo firme que los oriente en la sociedad en que vivimos.



DOCENTES SIGLO XXI, le decimos a la Señora Gobernadora María Eugenia Vidal, que estaremos el lunes 6 de marzo trabajando en las escuelas por cada uno de los sueños de los bonaerenses, HACER…. Y ESTAR……..