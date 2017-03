05/03/2017 - 0:02 | Política / Se lanzó la Mesa Cambiemos de José C. Paz Herramientas: Compartir: ver más imágenes A través de un acto masivo, quedó conformada la Mesa de Cambiemos en José C. Paz. Estuvieron presentes los referentes de las distintas fuerzas que la componen a nivel local, junto al ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Santiago López Medrano, el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell, el subsecretario de Gestión Municipal del Ministerio del Interior, Lucas Delfino, el intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, el intendente de General Rodríguez, Darío Kubar, el diputado nacional Alejandro Etchegaray y el exdiputado nacional y referente del Movimiento Social por la República, Hector “Toty” Flores.

Más de 3 mil personas participaron del acto lanzamiento de la Mesa Cambiemos de José C. Paz, que se llevó a cabo en el Club El Porvenir. Allí, las fuerzas que componen el frente, coincidieron en que “hay que acompañar al gobierno nacional y al gobierno provincial para salir adelante lograr el cambio que necesita la Argentina”.



El referente local del Partido FE, Miguel Radaelli, señaló: “Estamos en este espacio para continuar el legado de la justicia social. No queremos más corrupción en nuestro distrito, queremos ser parte de verdad, acompañando a nuestra gobernadora. Por eso estamos acá, para dejar expresamente claro nuestra voluntad de cambio”.



Fabricio Cheiro, referente de la Coalición Cívica - Ari, mencionó: “A María Eugenia Vidal y a Mauricio Macri les dijeron durante mucho tiempo que no iban a poder y estamos pudiendo. En José C. Paz, esta mesa le va a dar la puerta de salida a este régimen oligárquico que hace 16 años gobierna el distrito”.



Mientras que, el concejal de Cambiemos y presidente de la UCR paceña, Haroldo Villafranca, sostuvo: “Cambiemos le hizo un gran servicio a la Nación y a la Provincia permitiendo la alternancia y el control republicado del poder. Estoy seguro que, con el acompañamiento de todos ustedes, en 2019 vamos a lograr que Ezequiel Pazos sea el próximo intendente de José C. Paz”.



Por su parte, el exdiputado nacional y referente del Movimiento Social por la República, Héctor “Toty” Flores, indicó que “es maravilloso ver desde aquí la pasión que hay en esta construcción de Cambiemos, que hace un año y medio atrás, muchos nos decían ‘cuando tiempo van a durar juntos' porque pensaban que el ego de los dirigentes era más importante que una visión sobre salvar a la patria y aquí los paceños están demostrando que estamos juntos y más juntos que nunca”.



A su turno, el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Santiago López Medrano, manifestó: “Acá hay compañeros, hay correligionarios, seguramente también hay camaradas, pero por sobre todo hay argentinas y argentinos de bien que quieren acompañar al cambio que estamos llevando adelante en la Provincia de Buenos Aires y en la Nación. Cada vez que les digan que no se puede ganar en José C. Paz, acuérdense de este camino que hicimos en la Nación y en la Provincia”.



El subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell, felicitó a todos los integrantes de la mesa “que se está consolidando hoy en José C. Paz, como también en Escobar, próximamente en Mercedes y en toda la Provincia, por pedido de la gobernadora y del ministro Federico Salvai”. “Queremos agradecerles por mantener las banderas en alto, por seguir acompañando este cambio que llegó a la Provincia para quedarse, este cambio que llegó a la Nación para transformar a la Argentina que tanto queremos. No tengo dudas que con este equipo de vecinos y militantes que se suman y se van consolidando con la Coalición Cívica, con el Partido FE, el radicalismo, el peronismo, con el PRO, con Unión por la Libertad, con el Partido de ‘Toty' que también se está sumando a las bases. Todo este espacio llegó para quedarse y poner al país de pie, como dijo el presidente hace unos días”, agregó.



Lucas Delfino, subsecretario de Gestión Municipal del Ministerio del Interior, reconoció que “con Ezequiel nos conocemos hace mucho tiempo y trabajamos por un sueño, por su parte cambiar la realidad de José C. Paz y por mi parte la de Hurlingham. Nos faltó muy poco para ser intendentes de nuestros distritos, pero estamos muy tranquilos porque nuestro trabajo sirvió para que María Eugenia Vidal sea gobernadora y para que Mauricio Macri sea presidente. El trabajo de ustedes no fue en vano, imagínense ustedes que hubiese sucedido si Aníbal Fernández fuera gobernador de la Provincia, el trabajo valió la pena”.



El último orador fue el subsecretario de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, Ezequiel Pazos, quien reconoció que “cada vez que los veo y hablo con alguno de ustedes pienso en el trabajo, en el sacrificio que cada uno de ustedes le puso a la campaña anterior armando una mesa, hablando con los vecinos, tocando el timbre, llevando alguna solución al vecino y donde hubo 34 mil personas que nos acompañaron con su voto. Y no es poca cosa, por eso tenemos que trabajar, porque cada uno de ellos confió en nosotros”. Y agregó: “Hemos logrado algo muy importante que es ser una alternativa de gobierno en el distrito, por eso estoy convencido que el lanzamiento de esta mesa, donde muchos compañeros se han sumado, es la alternativa que va gobernar si la gente nos acompaña y si hacemos un buen trabajo en el futuro y en lo que viene. Pero para eso tenemos que estar unidos, trabajar, seguir con la misma fuerza y mística que tuvimos en la elección pasada”.



Acompañaron el lanzamiento de la Mesa de Cambiemos de José C. Paz, el intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, el intendente de General Rodríguez, Darío Kubar, el diputado nacional Alejandro Etchegaray, el director provincial de la Juventud, Albi Czernikowski, los concejales de Cambiemos de San Fernando, Agustina Ciarletta y Sebastián Salvador, el concejal de Cambiemos de Vicente López, Diego Enrich, el exdiputado nacional Carlos "Tato" Brown, el concejal de Cambiemos de Escobar, Leandro Costa, el subsecretario de Desarrollo Social de la Provincia, Gabriel Mércuri, el director de Articulación Regional de la Provncia, Leonardo Coppola, el concejal de Cambiemos de Pilar, Sebastián Neuspiller y la secretaria de Educación del Municipio de Pilar, Marcela Campagnoli.