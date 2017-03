El Consejo Escolar de San Fernando reclama a provincia por obras inconclusas en escuelas de virreyes

Se trata de la Primaria N° 36 y Secundaria N° 11, que recibieron de la Unidad Ejecutora del gobierno provincial el año pasado una obra para realizar en su edificio una entrada independiente y dejar de compartir los baños. A días de empezar el ciclo lectivo, la empresa constructora se retiró y la obra está paralizada y sin concluir.

Ante la paralización de una obra que se lleva a cabo en el edificio de las Escuelas Primaria N°36 y Secundaria N°11 sito en Sargento Díaz y Cordero, Virreyes, la Presidenta del Consejo Escolar de San Fernando, Mariel González, manifestó la preocupación de ese organismo por la situación.



“Esta escuela recibió el año pasado una obra de la Unidad Ejecutora Provincial, para independizar su entrada; para esto, el Consejo Escolar cedió una casa habitación que se utilizaba como depósito, para que la escuela pudiera crecer, tenga su independencia y deje de compartir los baños con la escuela primaria, que era lo que más necesitaba”, expresó González.



Y agregó: “La obra se desarrolló durante el año pasado, con cierta lentitud. En el verano, durante el mes de enero la empresa no estuvo presente; no hubo nadie. Regresó a mediados de febrero, empezó a hacer cosas y hoy nos encontramos con que la obra está paralizada a apenas una semana del inicio del ciclo lectivo de la secundaria. La empresa se fue, dejó todo y no sabemos qué va a pasar, porque tampoco tenemos información de la Unidad Ejecutora Provincial que tenía a cargo la obra, y cómo seguimos adelante con esto”.



En esta situación, ambas escuelas no pueden empezar las clases, porque a lo largo de toda la edificación hay una obra a medias y no está en condiciones ni de seguridad ni de limpieza; es un edificio que está en uso, pero no en condiciones para recibir a los alumnos.



“A la Unidad Ejecutora y a la Provincia le pedimos una respuesta concreta: que es lo que ocurrió, por qué la empresa no está cuando se habían comprometido a que los baños iban a estar terminados al inicio del ciclo lectivo, que el tiempo de terminación para la entrada independiente y la puesta a punto del ascensor eran unos pocos días, y garantizaban que los baños iban a estar a pleno para ser usados. Queremos saber, porque no hay respuesta oficial; nadie nos atiende ni nos contesta, y estamos muy preocupados porque así la Secundaria 11 y la Primaria 36 que comparten edificio no van a poder empezar”, finalizó González.