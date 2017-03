04/03/2017 - 9:56 | Actualidad / En una carta a los docentes, Vidal sostuvo que con su propuesta El salario “no perderá contra la inflación” Herramientas: Compartir: ver más imágenes La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal publicó hoy una carta en las redes sociales dirigida a la comunidad educativa, en la que detalló la oferta de aumento salarial que fue rechazada por los gremios docentes y aseguró que la propuesta le garantizaba a los maestros que “el salario no perderá contra la inflación”.

Minutos después de la conferencia de prensa que dieron los docentes en La Plata, rechazando la oferta de la Provincia, Vidal se expresó a través de su página de Facebook con una carta bajo el título “Mensaje a la Comunidad Educativa”.



Allí, la mandataria puntualizó que la propuesta salarial contaba con “un adelanto a cuenta del futuro aumento de entre 800 y 2.000 pesos a cobrar antes del 15 de marzo” mientras que aclaró que “la suma a cobrar en marzo no es en negro, y será parte del aumento salarial final que acordemos con los gremios”.



“Garantizamos que el salario docente no perderá contra la inflación, aumentándolo cada 3 meses, de acuerdo a lo que diga el INDEC”, aseveró la gobernadora de Cambiemos.



En ese sentido, explicó: “Hicimos esta propuesta para que el lunes todos los chicos y los docentes puedan estar en las aulas, pensando en ellos, sólo en ellos, con la realidad de la Provincia sobre la mesa y quitando de esta discusión cualquier interés político”.



En la carta, Vidal reiteró: "Merecen ganar mejor y sé que esperan más de mí. Mi compromiso es hacer el mejor esfuerzo, para que trabajando juntos, lleguemos a que ganen lo que es justo, empezando por un esfuerzo que pueda cumplir".