Beccar Varela: “No logramos que la Municipalidad nos acompañe en las necesidades de los vecinos”

El bloque de concejales del Frente Renovador de San Isidro presentó en noviembre del pasado año un proyecto al Concejo Deliberante, donde se planteaba al Departamento Ejecutivo la necesidad de reconstruir la vereda del Jardín de Infantes N° 911 de Villa Adelina.

“La propuesta fue aprobada por unanimidad. Previo al inicio de clases nos acercamos para ver si efectivamente se había realizado el arreglo y la extracción del árbol, y la situación era la misma”, señaló Beccar Varela, quien volvió al lugar junto a su compañero de banca Juan Medina y la secretaria de bloque Soledad “Pupi” Durand.



Asimismo, el concejal informó que “nosotros votamos el proyecto en noviembre, ayudamos al Jardín con un subsidio entregado por el senador Sebastián Galmarini para que puedan realizar los arreglos necesarios y así empezar el año mucho mejor, pero no logramos que la Municipalidad nos acompañe en las necesidades de los vecinos”.



La comunidad educativa que asiste a este jardín, se encuentra altamente comprometida con el establecimiento y llegaron a juntar firmas para que dicho pedido se realice. Los padres están al tanto de que el proyecto fue aprobado, lo que generó un alto entusiasmo en todos, y hoy se sienten defraudados ante la falta de cumplimiento por parte del Intendente.



La vereda del Jardín de Infantes N°911 se encuentra en un estado de roturas tal que resulta necesaria su reconstrucción. “Se trata de un Jardín de Infantes integrador de chicos con capacidades diferentes y si bien posee una rampa paralela a la calle, no cuenta con las dimensiones reales para el paso de una silla de ruedas o de un cochecito, teniendo en cuenta la cantidad de madres que llevan o retiran a los chicos del establecimiento. También necesita la colocación de una baranda”, explicó el concejal Juan Medina.



Beccar Varela expresó que “se debe brindar una urgente solución a este reclamo. Realmente es un peligro que el Jardín se encuentre en esas condiciones porque teniendo la verda en ese estado, es un causante de accidentes”.



Y agregó: “Confiamos en que la Municipalidad escuche este pedido. Era indispensable realizarlo sobretodo en las vacaciones para no entorpecer el ingreso y egreso de los chicos durante las clases, pero evidentemente no hubo voluntad”.