Jorge Macri se reunió con el presidente en Olivos

El presidente Mauricio Macri recibió hoy en la residencia oficial de Olivos, al intendente del partido bonaerense de Vicente López y primo del mandatario, Jorge Macri, tras las duras críticas que lanzó la diputada de la Coalición Cívica y socia de Cambiemos, Elisa Carrió, contra el jefe comunal.



La reunión del Presidente con Jorge Macri se produjo horas después de las duras críticas que lanzó la diputada Carrió anoche en un programa de America TV contra el dirigente del PRO bonaerense, quien suena como uno de los más firmes candidatos a legisladores de la alianza Cambiemos por la provincia de Buenos Aires de cara a las próximas elecciones de octubre.



"Estoy viendo cómo juegan ellos porque, por ejemplo, la decisión de María Eugenia (Vidal) era que fuera Jorge Macri", expresó Carrió y luego disparó: "No voy a decidir en contra de la gobernadora pero no voy a avalar delincuentes en las candidaturas", fustigó.



Desde el entorno del intendente de Vicente López aseguraron que Jorge Macri "dentro del espacio Cambiemos está para construir y colaborar con Mauricio y María Eugenia" y evitaron responder las críticas de la dirigente de la CC-ARI.



Según se indicó, en el encuentro con el Jefe de Estado "se analizaron proyectos de obras para Vicente López y la apertura de la Quinta de Olivos a los vecinos tomando una franja sobre la avenida Maipú como espacio público".



En un breve comunicado emitido por Presidencia de la Nación, en tanto, se mostró al jefe de Estado junto al intendente en una fotografía dialogando a solas en la residencia de Olivos.



No es la primera vez que Carrió cuestiona a Jorge Macri, ya que el año pasado, la diputada formuló declaraciones vinculando al intendente de Vicente López con el narcotráfico.



"Creo que está mal informada", le respondió en esa oportunidad el jefe comunal.