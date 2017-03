03/03/2017 - 22:16 | Actualidad / Docentes bonaerenses confirman que no arrancan las clases y anunciarán nuevas medidas Herramientas: Compartir: ver más imágenes Los gremios docentes bonaerenses confirmaron hoy su adhesión al paro nacional por 48 horas convocado para el inicio de las clases y anunciaron que el martes definirán las medidas a nivel provincial, que podría incluir un paro por 72 horas a partir del miércoles.

Los anuncios fueron realizados esta noche durante una conferencia de prensa en esta capital de los seis gremios docentes, que calificaron a la nueva propuesta de la Provincia, consistente en una suma fija no remunerativa, por única vez de 800 pesos, de “vergonzosa”.



“La rechazamos absolutamente”, sostuvo el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, y tildó la oferta gubernamental de “una suerte de extorsión”, ya que, afirmó, “no venían a discutir el paro docente, sino el levantamiento del paro a cambio de una suma no remunerativa”.



En ese sentido, el sindicalista dijo que la solución al conflicto “debería ser diálogo y salario justo, y sin embargo para el Gobierno es amenaza de descuento, quita de personería, conciliación obligatoria, decreto, emergencia educativa y voluntariado”.



“¿Cuánto más van a confrontar con los docentes, en vez de presentar una propuesta digna?”, se preguntó el dirigente, durante la conferencia realizada en la sede de la Federación Universitaria de La Plata.



Baradel denunció que “el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Educación, Esteban Bullrich, clausuraron la posibilidad de que el lunes y martes haya clases”, y ratificó que la conciliación obligatoria dictada por la Provincia “no tiene efecto alguno”.



Por su parte, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses, Mirta Petrocini, confirmó la adhesión de los gremios provinciales al paro convocado a nivel nacional para el día 6 y 7 de marzo.



Asimismo, adelantó que “el martes nos reuniremos todos los gremios docentes de la Provincia y allí debatiremos y anunciaremos las medidas a seguir”.



En ese sentido, una fuente sindical precisó que si no hay un cambio del Gobierno o una “propuesta superadora”, podrían anunciar el mismo martes un paro provincial por 72 horas a partir del miércoles.



Los docentes bonaerenses pararán el lunes y el martes en las escuelas públicas y privadas, y participarán de la marcha del lunes que concentrará en Plaza del Congreso y que movilizará hasta el Ministerio de Educación nacional en Capital para pedir paritaria federal.