Lali Espósito: “Me siento muy cercana a Tigre”

La cantante lo destacó en un reportaje brindado al programa #SomosTigre a horas del concierto que brindará este sábado a las 20 hs, de forma gratuita, en el Playón de Trenes del distrito, y luego de su regreso triunfal de Viña del Mar.

La artista multifacética que supo conquistar desde pequeña un amplio público, mencionó respecto al show que brindará en Tigre: "Es muy importante que se brinde la posibilidad de realizar recitales con entrada libre y gratuita. Esto acerca a toda la familia y permite que puedan disfrutar unidos. Eso es lo que más destaco en este tipo de shows abiertos, ves a la familia entera, a los tíos, a la prima, la abuela. Quizás a lo largo del año una mamá pueda sacar una entrada para asistir a un espectáculo con un solo hijo o queda algún miembro afuera, acá todos estamos de fiesta juntos".



La cantante y actriz mencionó que conoce el distrito desde chica: "Recorrer Tigre siempre fue el plan predilecto de los domingos para mi familia. Íbamos mucho a Tigre. Después de más grande he vuelto con amigos, cada tanto surge el plan del río. Que es lo más lindo que tiene la ciudad. Me siento muy cercana a Tigre".



Al momento de relatar su gira #SoyTour, Lali, sostuvo: "Después del recital en Tigre, vamos a seguir viajando por la Argentina, visitando provincias y recién en abril nos vamos para Europa. Ahora me voy a trabajar en estudio en EEUU para trabajar el single".



Cabe destacar que, Lali Espósito brilló en Viña del Mar donde fue galardonada con la Gaviota de Oro y Plata y el premio a la artista más popular. Así lo relató: "Fue una semana un poco ardua y con muchas actividades en Viña. El último día era el que me tocaba cantar y estaba con mucha expectativa, muy nerviosa. No es un escenario muy normal el de Viña, es un privilegio estar ahí. Me daba intriga que era lo que podía pasar. Nunca pensé que me iba a llevar las gaviotas y por suerte, me las traje para Argentina".



Antes de finalizar la entrevista, Lali envío un saludo a todos sus fans de Tigre: "Invitamos a todos a partir de las 19 hs a acercarse al Playón de Tigre. A partir de esta hora, va a estar la banda soporte "Sin Ensayo" y después, viene Soy tour, el show que estoy haciendo desde septiembre del año pasado y que esperamos que todos disfruten".