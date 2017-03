Edenor: “Siempre habrá cortes de luz en condiciones extraordinarias de frío o calor”

El vocero den esa empresa eléctrica, Eduardo Mirabelli, dijo que lo mismo ocurre "en cualquier país del primer mundo".



El vocero de Edenor, Eduardo Mirabelli, dijo este viernes que "siempre habrá cortes de luz" mientras existan condiciones extraordinarias de temperatura, ya sea por frío o calor, que disparan el consumo energético, y que lo mismo ocurre "en cualquier país del primer mundo".



"Siempre que tengamos condiciones extraordinarias de mucho calor o frío, inevitablemente vamos a tener cortes porque es como hacer una autopista con 80 carriles solo para el domingo a las 18 horas", afirmó el vocero de Edenor, quien agregó que "en cualquier país del primer mundo donde hay doce días de intenso calor, le aseguro que pasa lo mismo".



Maribelli señaló que ayer a las 15.45 horas se registró un récord de energía entregada con 5.052 Megawatts, que superó el anterior, del 21 de febrero, con 4.970 Megawatts.



"No se trata de cómo estamos hoy con los cortes, lo corrijo, son los últimos catorce días de calor y seis con alerta roja permanente, y el consumo se disparó", agregó en diálogo con radio La Red.



Mirabelli explicó que "la red está funcionando, entre comillas, razonablemente bien", pero admitió que "tenemos más clientes que los habituales con fallas por averías debido al alto consumo ya que las condiciones en las que trabajamos son de alta criticidad por el alto consumo y no hay forma de hacerlo bajar".



"En este momento, tenemos ocho mil clientes sin servicio, que de un total de dos millones ochocientos mil clientes con servicio, significa un 0,01%", señaló Mirabelli, y admitió que la empresa está atenta a que "el factor meteorológico contribuya con esta situación y baje el consumo".



A las 9.30 de la mañana, 13.814 usuarios de Edenor y 30.899 de Edesur no tenían energía eléctrica, según el registro del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).