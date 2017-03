03/03/2017 - 10:12 | Política / Carrió dijo que que no avalará “delincuentes en las candidaturas” de Cambiemos Herramientas: Compartir: ver más imágenes La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, advirtió que el asesor del oficialismo Jaime Durán Barba la “odia” y aseguró que no va a “avalar delincuentes en las candidaturas” que presente Cambiemos.

“Duran Barba no cree en Cambiemos, cree en el Pro con el nombre de Cambiemos”, señaló Carrió, quien señaló que el asesor ecuatoriano “quiere que solo Mauricio (Macri) y Maria Eugenia (Vidal) lideren el proceso”.



En declaraciones al canal América, la diputada dijo que cree en la coalición Cambiemos porque cree en “la República”.



“Duran Barba me odia”, señaló Carrió, quien aseguró que en más de una oportunidad pidió “sacarla” de la coalición oficialista que también integran el PRO y la UCR.



En relación a las candidaturas de Cambiemos, explicó: “estoy viendo cómo juegan ellos porque, por ejemplo, la decisión de María Eugenia (Vidal) es que fuera Jorge Macri” como candidato a senador por la provincia de Buenos Aires.



“No voy a avalar delincuentes en las candidaturas”, señaló Carrió, al tiempo que consideró que ella ayudó “mucho este año, sobre todo combatiendo la corrupción” a la gobernadora Vidal. Volver