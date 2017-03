03/03/2017 - 8:58 | Información General / Bullrich: La Nación no se “borró” en conflicto docente Herramientas: Compartir: ver más imágenes El ministro de Educación, Esteban Bullrich, rechazó hoy las críticas de los gremios docentes a la postura del Gobierno en el conflicto, al asegurar que la Nación no se “borró” porque sus funcionarios están “más presentes que nunca”, y se mostró “optimista” en que haya clases el lunes. El funcionario insistió con que harán “el esfuerzo hasta último momento” para evitar el paro en el inicio del ciclo lectivo, a la vez que ratificó que seguirán “negociando con los gremios nacionales las condiciones laborales”, aunque reiteró que “los salarios los pagan las Provincias”.



El ministro, asimismo, destacó la iniciativa del gobierno bonaerense de abrir una inscripción para voluntarios, pero expresó que serán tenidos en cuenta sólo para “dar asesorías”, ya que “el docente no es reemplazable” debido a que al “frente de las aulas” tienen que estar educadores “bien preparados”.



“Ha habido dirigentes sindicales que dicen que la Nación se borró; todo lo contrario, estamos más presentes que nunca”, manifestó Bullrich.



El ministro argumentó que, “para mostrar este apoyo”, el Gobierno aumentó el Fondo Nacional de Incentivo Docente -que impacta en los salarios provinciales de los educadores- “de 8.500 millones de pesos a más de 22.000 millones de pesos este año”.



Bullrich, consultado por radio Mitre sobre si el lunes comenzarán las clases, respondió que la Nación hará un “esfuerzo” en ese sentido “hasta el último momento” y añadió: “Soy siempre optimista, siempre hay tiempo de llegar a acuerdos”.



“Jujuy y Misiones cerraron (paritarias) y hay varias provincias que acordaron, pero tienen el paro nacional todavía convocado y nosotros somos optimistas de que a medida que avancen... Hoy, hay una reunión en la provincia de Buenos Aires y sé del esfuerzo que está haciendo la gobernadora (María Eugenia) Vidal”, sostuvo.



El funcionario detalló que, el lunes, “600 mil niños” deberían “empezar el primer grado”. “Nos encantaría que el primer día de esos niños fuera un primer día de clases como el que todos recordamos y no un día de clases suspendido por paro”, resaltó el ministro.



La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a una huelga nacional para el lunes y martes próximos, ante la falta de convocatoria a paritarias del Gobierno.



“Al piso salarial docente nosotros lo recibimos en 5.600 pesos y era un sueldo que estaba por debajo del salario mínimo, vital y móvil; le dimos (en su momento) un aumento grande porque no queremos docentes cobrando salarios de miseria”, expresó Bullrich.



Y, al completar la nueva justificación por la que el Gobierno no convocará a paritarias, dijo: “Automatizamos ese piso contra el mínimo, vital y móvil y, hoy, está en 9.672 pesos”. Volver