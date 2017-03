03/03/2017 - 8:51 | Policiales / Denuncian que un violador no estuvo preso ni 24 horas Herramientas: Compartir: El hombre de 30 años casi linchado en Ciudadela, al sur del partido bonaerense de Tres de Febrero, tras ser sorprendido mientras abusaba de una nena de cuatro años “ya anda suelto por la calle”, denunciaron indignados los familiares de la víctima.

Familiares de la niña abusada por el hombre, al que intentaron linchar y que terminó internado con golpes en sus genitales, denunciaron que el violador “no pasó ni 24 horas detenido y ya anda suelto por la calle”, al mismo tiempo que se conoció que el acusado solo afrontaría una causa por “exhibiciones obscenas”, pese a que fue acusado la madre de la pequeña, de 4 años, que lo sorprendió en un acto de sexo oral.



En las últimas horas trascendieron algunos detalles de lo sucedido, tanto en la violación ocurrida en una vivienda de la localidad de Gregorio de Laferrere, como en el posterior “escrache” y agresión del sospechoso, de 30 años, registrada frente a la casa donde estaba residiendo en la zona de Ciudadela Sur.



También que luego de permanecer alojado con un diagnóstico de

politraumatismos en el Hospital Ramón Carrillo del partido de Tres

de Febrero, fue notificado del expediente en su contra, por el incidente en que fue virtualmente linchado (que estaría caratulado como “exhibiciones obscenas y agresiones”), en la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 2 de San Martín.



“En la Fiscalía se negaron a dejarlo detenido, a pesar de la denuncia por la violación de la nena y lo dejaron libre al día siguiente. Desde el pasado viernes, cuando lo encontramos abusando de la nena hasta que lo encontramos este miércoles, luego de pegar afiches con su foto en la zona donde sabíamos que había escapado, nadie hizo nada. Y ahora cuando lo descubrimos y pasó lo que pasó, con la gente que lo golpeó por la indignación que causa saber que violó a una criatura, lo sueltan enseguida”, sostuvo la abuela de la niña.



De acuerdo a lo indicado por los investigadores del caso, este sujeto habría reconocido la violación ante la joven madre de la pequeña, aunque, en medio de los gritos, le dijo que no hubo acceso carnal, solo sexo oral.



A pesar de la violenta reacción de la familia de la víctima, el acusado pudo escapar del lugar donde ocurrió el hecho, en el barrio La Juanita de Gregorio de Laferrere, donde esta residiendo ocasionalmente, pues “era un conocido, que había venido desde San Luis y no tenía donde vivir”.



Al respecto, la abuela contó al Diario Popular que “mi hija lo descubrió, le gritó y cuando lo quiso agarrar, forcejearon y se escapó”.



“Hicimos la denuncia en la Comisaría de la Mujer, le hicieron estudios y nada más, ni siquiera le pusieron un psicólogo para que la siga atendiendo. Y como nadie se movía para buscarlo, supimos que podría estar en la casa de su padre, cerca del bingo de Ciudadela, y salimos a pegar afiches con su foto, su nombre y diciendo que era un violador, para quien lo viera llamara al 911 o a nuestros teléfonos”.



De esta manera, lograron localizarlo y entonces, se produjo el incidente. Al respecto, trascendió que los padres de la niña lo vieron caminando por las calles Ibarrola y Ramón Falcón de Ciudadela Sur y se le fueron encima, al mismo tiempo que dieron aviso a la Policía.



A la golpiza se sumaron otras personas, para desnudarlo y pegarle en todo el cuerpo, sobre todo en los genitales, aunque el linchamiento fue impedido por personal de la comisaría 2da. de Tres de Febrero.