02/03/2017 - 22:55 | Deportes / La AFA comunicó de manera oficial que la fecha sigue vigente y recuerda que se exponen a sanciones Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Comité de Regularización de AFA emitió esta noche un comunicado respecto de la decisión tomada por Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) de no jugar este fin de semana y en el mismo indicó de manera oficial que la fecha sigue vigente y recuerda que los clubes se exponen a sanciones. "En el marco de la Conciliación Obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y la audiencia fijada para el día de mañana a las 11 horas en el Ministerio de Trabajo como ya es de público y notorio conocimiento, los clubes de Primera División en un nuevo acto de solidaridad, ha resignado a los fines de poder destrabar la medida de fuerza adoptada por Futbolistas Argentinos Agremiados", se señaló el escrito.



En el mismo se indicó: "Atento en consecuencia que este fin de semana comenzarán los torneos de Primera, Primera B, Primera C, Primera D, la Asociación del Fútbol Argentino recuerda que establecen sus reglamentos sanciones para aquellos equipos que no presenten sus respectivos equipos, en los díaa y horarios oportunamente designados". Volver