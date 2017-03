El Consejo Escolar de Tigre rechaza la convocatoria a voluntarios para cubrir cargos docentes o de auxiliares

El bloque de consejeros escolares del Frente Renovador manifestó su desacuerdo porque consideran a la iniciativa “irresponsable y en perjuicio de la educación y el futuro de los chicos”.



Con una carta a todos los establecimientos educativos del distrito, miembros del Consejo Escolar de Tigre rechazaron rotundamente la propuesta.



La iniciativa contó también con el apoyo de la consejera general de Educación de la Provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador Luciana Padulo, que señaló: “Si el Gobierno Provincial realmente tiene intenciones de que las clases comiencen en tiempo y forma, debe sentarse con los docentes antes y trabajar seriamente el tema... un tema que se repite año tras año y que simplemente se soluciona con Previsión. La gestion de la Educacion es responsabilidad absoluta del Estado Provincial, que no puede ser un simple espectador en esta discusion entre los docentes que defienden su fuente de trabajo y la gente, que esta harta de que este conflicto se repita crónicamente. Ya es tiempo de que acerquen soluciones y no solamente opiniones"



Por su parte, Adrián Pintos, consejero escolar por Tigre, expresó: “Tanto la gobernadora Vidal como el ministro Finocchiaro se manifestaron en los medios a favor de aceptar a voluntarios, para que reemplacen a los maestros. Nosotros, no solo no estamos de acuerdo, sino que lo consideramos una propuesta irresponsable, y los hacemos cargo de cualquier perjuicio que pueda surgir en la educación de los chicos”.