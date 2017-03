La justicia suspendió los aumentos en peajes de autopista Buenos Aires- La Plata y Autovia 2

La Justicia Civil y Comercial platense suspendió hoy los aumentos en los peajes de la Autopista Buenos Aires-La Plata y de la Autovía 2 que había autorizado el gobierno bonaerense a mediados del mes pasado y que incluía incrementos de hasta el 70 por ciento.

La interrupción fue ordenada por el Juzgado Civil y Comercial Nº25 de esta capital, a cargo del juez Carlos José Catoggio, quien hizo lugar a un amparo presentado por la Defensoría del Pueblo bonaerense contra la suba en ambas carreteras.



El fallo, “suspende” el aumento que comenzó a regir el 15 de febrero y dispone “que se proceda inmediatamente al cobro de las tarifas existentes con anterioridad” a la aplicación de las resoluciones con las que se autorizó la modificación.



La medida, según el dictamen, regirá “hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las presentes actuaciones”.



El freno al aumento de los peajes fue justificado por Catoggio en la legislación que ampara a los consumidores, en especial en “el deber de información para con el usuario” mediante audiencia pública u otro mecanismo.



“Más allá que el concedente y/o el concesionario se hallen o no frente a la obligación legal de convocar a una audiencia pública previa al aumento de las tarifas, lo cierto es que la normativa consumeril sí exige el cumplimiento del deber de información, resultando dicho procedimiento -la audiencia pública- el más idóneo al permitir una amplia convocatoria y un debate de todos los sujetos involucrados”, señaló el magistrado.



Y agregó: “aun cuando la apreciación acerca de si la forma que debe darse a la convocatoria de los usuarios debe ser o no la audiencia pública, lo que no puede soslayarse de ningún modo es el deber de informar adecuadamente y otorgarles efectiva participación tanto a las asociaciones de usuarios como a los consumidores afectados”.



Finalmente el juez destacó que la suba afecta “prima facie” el interés económico de los usuarios, “máxime si se tienen en cuenta situaciones particulares como el colapso en fechas determinadas de las principales rutas que conducen a la costa atlántica o la postergación que se mantiene hasta el día de la fecha de la rehabilitación de la línea del tren Roca que llega a La Plata y que repercute directamente en la Autopista La Plata”.



Tras conocerse la sentencia, el titular de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, dijo que la medida “es un paso adelante en el reconocimiento de los derechos de los consumidores” y que “el fallo reconoce los múltiples inconvenientes que sufren a diario los usuarios de las rutas de la Provincia”.



El aumento en el valor de los peajes de la Autopista Buenos Aires-La Plata y de la Autovía 2, carretera principal de ingreso y egreso de la costa atlántica bonaerense, fueron aprobados por las Resoluciones 78 y 79 del Ministerio de Infraestructura y Servicio Público bonaerense.



La suba, que incluyó aumentos de entre 30 y 70 por ciento, se publicó el 14 de febrero en el Boletín Oficial y comenzó a regir al día siguiente.



En la Autopista BA-La Plata elevó el valor de cada uno de los dos peajes para automóviles (Categoría 2) de 15 a 20 pesos y de 20 a 25 pesos en hora pico, que va de 7 a 10 sentido a la Capital Federal y de 17 a 20, mano a Provincia.



En tanto que en la Autovía 2 subió en los cinco cabinas que van hacia la costa bonaerense, pasando de 45 a 75 pesos para los peajes Samborombón, La Huella y Maipú, y de 65 y 70 pesos para Madariaga y Mar Chiquita, respectivamente.