02/03/2017 - 18:03 | Actualidad / Katopodis: “Necesitamos que las fuerzas federales estén en los barrios y no en las plazas” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Intendente de San Martín presentó nuevos patrulleros y la flota municipal alcanzó los 80. Durante el año se sumarán 20 vehículos más.

El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, presentó hoy 10 nuevos móviles del Sistema de Protección Ciudadana, y ya son 80 los patrulleros municipales que recorren el distrito las 24 horas.



Durante el encuentro en el Parque Yrigoyen, el Jefe Comunal sostuvo: “Desde el primer día invertimos recursos para mejorar la seguridad de nuestras calles, por eso seguimos sumando patrulleros que realizan tareas de prevención en los barrios, y cámaras que se complementan con los distintos dispositivos de seguridad”.



Y continuó: “Para mejorar los resultados, la coordinación entre Nación, Provincia y Municipio debe mejorar, y el combate al narcotráfico tiene que ser una prioridad. Necesitamos que las fuerzas federales, que reclamamos durante muchos meses, estén en los barrios y no en las plazas”.



Los nuevos móviles Volkswagen Gol Trend están equipados con GPS, blindaje y cámaras de seguridad con transmisión en vivo al Centro Operativo de Monitoreo (COM). También poseen conexión por radiofrecuencia al 911.



A través del Plan Integral para reforzar la seguridad en San Martín, se multiplicaron las cámaras de seguridad, que pasaron de 144 a 900, y este año serán 1.000; y se creó la Central de Seguridad Ciudadana, que contiene el Centro Operativo de Monitoreo. Además, allí trabajan de forma coordinada el Sistema de Protección Ciudadana; la Policía Local; el 911; el Comité de Crisis; el centro de alarma de botones antipánico colocados en escuelas, hospitales y centros de salud, y entregados a mujeres víctimas de violencia; y otras áreas municipales.



Asimismo, se sumaron 25 motos para operativos de control en toda la ciudad; se colocaron 250 botones antipático en escuelas públicas y centros de salud; se instaló un sistema de cámaras para detectar patentes de vehículos robados; se construyó la Escuela de Policía Local, de la que ya egresaron cerca de 500 agentes; y se sumaron 30 patrulleros del Comando de Patrullas Comunitarias (CPC).



Por su parte, durante 2017 se incorporarán 20 vehículos municipales más para llegar a los 100 patrulleros del Sistema de Protección Ciudadana, que en el inicio de la gestión eran 15.



La presentación de los nuevos móviles también contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Diego Perrella; y el secretario de Gobierno y Seguridad, José María Fernández; entre otros funcionarios, concejales y representantes de los Foros de Seguridad de San Martín.