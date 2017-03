San Isidro festeja el Día de la Mujer

El sábado 4 de marzo, desde las 15.30, en el Centro Municipal de Exposiciones (Del Barco Centenera y el Río) se realizará “¡Mujeres! La experiencia de ser humano hembra” una jornada llena de propuestas culturales y pensada para toda la familia. Entrada libre y gratuita.



La iniciativa, llamada “¡Mujeres! La experiencia de ser humano hembra” y organizada por la Subsecretaría General de Cultura, invita a la comunidad a pensar en la mujer en un contexto completo, enfatizando en la violencia de género, los prejuicios y la vulnerabilidad en distintos ámbitos. La entrada es libre y gratuita.



“En este encuentro, pensado para comprender más que para confrontar, e ideado para hombres, mujeres y familias con niños pequeños, proponemos un cruce de miradas, un espacio para reconocernos. Habrá mujeres en primera persona, y esperamos que ellas mismas nos cuenten su experiencia de lo cotidiano, fuera de todo estereotipo” expresó Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria General de Cultura de San Isidro.



Y agregó: “Confiamos también en el arte y las artistas para transmitir con humor, belleza y poesía, la experiencia de ser humano hembra. En este festival también confiamos en la mirada de los hombres y en su aporte a la conversación. Estamos, como mujeres, ante un largo camino, un trabajo diario en constante proceso en el que este encuentro pretende ser un eslabón más”.



En caso de lluvia se pasa al domingo 5 de marzo.



Propuestas durante la jornada:

Mujeres que hacen, hablan y transmiten



¿Qué se siente al sacar una tarjeta roja bajo la inquisidora mirada de miles de hombres aferrados al alambrado? En Mesa de Mujeres, coordinada por la periodista Susana Reinoso, la árbitra Sabrina Lois hablará de eso y de su experiencia en uno de los “mundos” más masculinos del mundo, el fútbol. A la mesa también se sentarán Ana Veira, cirujana general, Myriam Guaragna, plomería y mantenimiento general, Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro, Susana Enríquez, chofer de colectivos de Transporte Bicentenario (Vicente López) y una pilota de avión que, entre otras mujeres y en primera persona, ayudarán a entender quiénes son las integrantes de la mitad del género humano, qué lugar ocupan y cómo hicieron para tener voz en ámbitos donde ellos suelen llevar la batuta.

Claro que también ellos tendrán la palabra, pero en la Mesa de los hombres, coordinada por Jorge Álvarez, en la que el licenciado en Letras Mateo Niro, el escritor Mariano Dupont y el diseñador Alejo Estebecorena, se permitirán reflexionar y hacernos pensar sobre las imágenes de la mujer en la literatura, el diseño y la política.



La música, en clave femenina

Sobre el escenario, las chicas también invitarán a la reflexión con su arte. Durante toda la jornada, con la conducción de Laura Oliva (actriz, humorista y conductora), habrá música y danza con un programa heterogéneo que incluirá a Silvina Moreno (indie-pop), Big Mama Laboratorio (danza que fusiona hip hop con cumbia, folklore y otros ritmos), La Bombachita (tambores y percusión), Paloma del Cerro (nuevo folklore argentino) y Soledad Villamil (tangos y canciones populares argentinas). Además, el segmento musical tendrá un representante del género masculino detrás de bandejas y consolas: el DJ Alejandro Pont Lezica, que hará mover los pies a los presentes.

En tanto, a la par de los progresos del mural de la artista urbana Carolina Favale, la cocina aportará sus buenos condimentos con Mujeres Picantes, en la que un equipo de primera mostrará sus saberes, cosas ricas y su modo de ver la vida.



Pensar desde el juego

El Museo Municipal del Juguete de San Isidro se sumará a la jornada con la propuesta: ¡Que jugar te saque de las casillas! Como parte del espacio, habrá una exhibición que cuestiona la división entre juguetes “de nena” y juguetes “de varón”, que condiciona desde la infancia la libertad y la igualdad de oportunidades entre géneros. La invitación es también a descubrir las etiquetas de género que se nos imponen desde niños y hacerse preguntas que nos ayuden a superar los estereotipos y tabúes. ¿Por qué las nenas no podemos jugar a ser viajeras, aventureras, fuertes y valientes?... ¿Los varones no podemos jugar a cocinar, barrer y hacer las compras? ¿Qué mensaje le darías al niño que fuiste?

Mientras pensamos respuestas, un espacio para jugar y reflexionar desafiando roles. En “No molestar-Niñ@s jugando sin etiquetas” los juguetes invitarán a que todos jueguen de igual a igual, sin barrera alguna.

Esta mirada la complementa el genial cortometraje “Juguetes” (1978) de una artista pionera del cine argentino, María Luisa Bemberg, donde muestra que los juguetes no son inocentes, son la primera presión cultural, van creando el mundo, el destino desde aquella primera infancia.

La invitación, ya está sobre la mesa. Para ellas, claro, pero también para ellos, porque, en definitiva, la única manera de pensarnos es entre todos, más allá del género.





Horarios y programación:



INTERIOR



18.30- 19.15- Mesa de mujeres



Coordinadora: Susana Reinoso



Invitadas:



Sabrina Lois: árbitra de fútbol, instructora de la Dirección Nacional de Arbitraje de AFA, contadora, periodista deportiva y guardavidas.



Sandra Arroyo Salgado: Jueza Federal de San Isidro.



Ana Veira: cirujana general

Tiene 49 años y dos hijos. Ingresó a la Residencia de Cirugía General del Hospital Municipal de Vicente López. Actualmente es Jefa del Departamento de Emergencias de ese hospital.



Myriam Guaragna: plomería y mantenimiento general.



Susana Enríquez: chofer de colectivo del Transporte Bicentenario (Vicente López).



Una pilota de avión



19.30. Mesa de hombres



Coordinador: Jorge Álvarez



Invitados:



Mateo Niro: licenciado en Letras

Realizó un doctorado sobre glotopolítica. Fue responsable de centros culturales públicos de la Ciudad de Buenos Aires y subsecretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de San Martín. Desde 2004 está al frente del Programa de Bibliotecas Comunitarias del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Publicó artículos en revistas especializadas de la Argentina y del exterior sobre lingüística y crítica literaria, y dos novelas infantiles. Junto con Facundo Manes, escribió Usar el cerebro y Conocer nuestra mente para vivir mejor.



Mariano DuPont: escritor

Ha publicado las novelas Aún, Ruidos y Arno Schmidt , y en poesía, Quique , Pampa trunca , Nanook y Marcola. De 2000 a 2008, fue editor de la revista Los Inrockuptibles. Perteneció al grupo editor de Kilómetro 111, ensayos sobre cine, revista de la que fue uno de los fundadores. Desde hace varios años coordina talleres literarios.



Alejo Estebecorena: diseñador de indumentaria

Con su hermano Javier, crearon su propia marca de ropa masculina, HE.

Es una propuesta moderna y sofisticada, referente del diseño de ropa de hombre en la Argentina y publicada en revistas especializadas de todo el mundo. Fueron reconocidos por ID magazine como uno de los top 50 futuros diseñadores a nivel global.

Seleccionados para vender en el Moma Shop (NYC) y Le Bon Marche (Paris), sus productos se encuentras disponibles en Bird (NYC), Isolee y Unikum en España. HE también se ha dedicado al diseño de productos especiales, trabajando durante 2 años en la imagen de Bajofondo Tango Club, en el vestuario de Bono de U2 y en el musical Arrabal, estrenado en 2014 en Toronto.



EXTERIOR

16.

Big Mama Laboratorio (música y danza que fusiona diversos géneros musicales)

Big Mama es un experimento musical y de danza que aborda diferentes géneros musicales (hip hop, cumbia, folklore, pop, dubstep, reggaetón), como también diferentes técnicas de danza. Uniendo estas diferencias crea un particular sonido que invita a bailar, conectar entre nosotros y reflexionar sobre nuestros sueños, nuestras luchas, nuestra humanidad. Un ritual compartido, un espectáculo anfibio cargado de energía y color.



17.

La Bombachita (tambores/ percusión)

Versiona canciones populares fusionándolas con la vertiente más moderna de la percusión: la improvisación con señas. En esta oportunidad, con motivo del festejo del Día de la Mujer, nos acompañará íntegramente el staff femenino brindándonos un variado y original repertorio, en un formato que incluye una fusión de instrumentos y rítmicas de distintos orígenes afroamericanos. Un espectáculo en el que la diversión y la alegría son protagonistas. Una invitación a bailar y disfrutar de una verdadera fiesta de tambores.



19.30.

Silvina Moreno (indie-pop)

Silvina Moreno es cantautora y multi instrumentista. A los diez años descubrió su pasión por la música. En la adolescencia fue voz de A New Brick In The Wall y London Eye (bandas tributo a Pink Floyd). Con ellas llegó a los escenarios del Teatro Ópera, el Coliseo y el Metro de Buenos Aires. Su estilo es pop de canción, con influencias indie y folk. Silvina es apasionada por el vivo, por conectar con su público desde el escenario. Por eso, cada show es único y especial, un viaje por varias emociones y una oportunidad de conectar a través de la empatía. Desde 2012, con la reedición de su primer disco, Mañana, realizó un centenar de shows, entre la Argentina, Colombia, Uruguay, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda y Alemania. Siendo muy joven, tuvo la oportunidad de compartir escenario con Jorge Drexler y Bobby McFerrin en Estados Unidos, y abrir los shows de Coti Sorokin, Estelares, Gilberto Gil, Alicia Keys y Axel, y de participar en la Noche de las Disquerías y en el Personal Fest.



20.30.

Soledad Villamil (canciones rioplatenses)

Reconocida y talentosa artista que transitó por distintos escenarios y trabajó bajo la dirección de los mejores profesionales del teatro, la televisión, el cine y la música. Fue nominada y premiada varias veces por sus actuaciones en teatro y TV y música, entre ellos: varios Premios ACE, Martín Fierro, Premio Cóndor, Premio Clarín, Premio Goya, Premio Oscar. Su disco Morir de amor, ganador del premio Carlos Gardel, ha sido declarado Disco de Oro por CAPIF. De este modo, la actriz y cantante confirma el crecimiento de su faceta musical que comenzó con la edición de Soledad Villamil Canta en el 2007, siguió con Morir de amor en el 2009 y continuó con Canción de viaje en el 2012. Los conciertos y las presentaciones en vivo son una oportunidad para disfrutar la calidad interpretativa y el despliegue escénico de Villamil. Cada canción es una historia, un cuento, un paisaje por donde pasea la imaginación. Y ese recorrido está marcado por los diferentes ritmos y climas musicales que hacen a la dinámica, al interés y a la emoción del espectáculo.



21.45.

Paloma del Cerro (nuevo folklore argentino, música ancestral, étnica)

Paloma del Cerro es el resultado de una vertiente innovadora, inclusiva y audaz del nuevo Folclore Argentino, donde se fusionan ritmos ancestrales y sonidos característicos de esta época, generando un hipnótico híbrido que evoca al baile, la alegría y la reflexión. Este rasgo llevó a Paloma del Cerro a convertirse en una de los artistas más importantes de la escena Latinoamericana. Fusiona sonoridades andinas, guaraníes y amazónicas, cantos ancestrales con ritmos electrónicos como el dub, el tribal house y el drum & bass. Del Cerro busca joyas escondidas en nuestras raíces. Logra transportar mediante el canto a un paisaje verde y tranquilo, lleno de luz y alegría. Lo ancestral se combina con una fuerte presencia escénica, con un sonido consistente y ajustado que no descuida lo poético en sus letras. Su música envuelve al espectador y lo hace parte de un todo. Así, en los recitales, jóvenes, adultos y niños cantan, bailan, ríen y se emocionan, disfrutan y comparten juntos un mensaje de alegría y celebración.



Además durante todo el evento:

Alejandro Pont Lezica (DJ) - Set de canciones inspiradas en mujeres

Conducción: Laura Oliva (actriz, conductora, humorista)

Gastronomía: Stands para disfrutar de la mejor gastronomía con Mujeres picantes

Mural participativo a cargo de Carolina Favale, artista urbana

Espacio infantil. ¡Que jugar te saque de las casillas! Actividades infantiles desafiando roles a cargo del equipo del Museo del Juguete.