Mercedes sigue delante en la Fórmula 1, pero Ferrari responde al desafío

Aunque Mercedes, con su fichaje finlandés Valtteri Bottas dominó la primera sesión de entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1, que finalizó el jueves en Barcelona, Ferrari demostró que puede aceptar el desafío.



Los cronos registrados no siempre son reveladores, pero las nuevas reglas no parecen haber introducido cambios drásticos en el orden de los equipos cabeceros.



Entre las aletas de tiburón y las alas de gaviota, se probaron diferentes apéndices aerodinámicos en estos monoplazas más anchos y potentes, sin que por ahora se pueda ver cuál podría aportar una ventaja decisiva.



Bottas fue la pequeña sorpresa en Mercedes, donde fue el que más rodó en lugar de Lewis Hamilton.



“Estábamos concentrados en la fiabilidad y el número de vueltas, ahora vamos a empezar con los detalles”, afirmó el triple campeón del mundo británico, que no utilizó neumáticos ultrablandos.



Según todos los observadores, Mercedes, que domina la F1 desde 2014, todavía no ha desarrollado todo su potencial y tiene todavía algunas sorpresas.



Ferrari por su parte rodó mucho con neumáticos medios, tal vez una manera de disimular sus cartas, como hacen todas las escuderías con la cantidad de combustible cargado.



Sebastian Vettel fue el otro único piloto en bajar de 1 minuto y 20 segundos, acabando a 247 milésimas de Bottas.



Ambos superaron así al australiano Mark Webber, que, entonces con Red Bull, mantenía desde 2010 el mejor tiempo del circuito español en su configuración actual.



“El coche funciona sin ningún problema particular, lo que ya es bastante, pero queda mucho trabajo por hacer”, resumió el piloto alemán, cuyo compañero, el otro finlandés Kimi Raikkonen, de 37 años, demostró que todavía puede dar que hablar.



Subcampeones del mundo de constructores, los Red Bull estuvieron más discretos.



- Stroll cuestionado -

“Todos esperábamos que los Mercedes fueron muy fuerte en los entrenamientos invernales, los cambios de reglamento no los van hacer caer cinco puestos de golpe, pero confío en que tendremos nuestra oportunidad esta temporada”, dijo Daniel Ricciardo, piloto de Red Bull.



El australiano cuenta, sin duda, con el hecho de que la versión 2017 de su motor Renault pueda ir bien.



Los Renault de Palmer y Hulkenberg fueron el cuarto equipo más rápido esta semana.



Las pruebas del jueves dio lugar a pocas conclusiones en una jornada dedicada a probar los neumáticos de lluvia y medios, ya que los equipos no hicieron rodar demasiado sus coches por la mañana.



Esta actitud llevó a Pirelli, criticado en los últimos años por la calidad de sus neumáticos de lluvia, a mojar de nuevo el circuito por la tarde para obtener datos suficientes para estudiar.



“Pirelli ha dado un gran paso comparado con el año pasado”, aseguró Romain Grosjean (Haas), undécimo tiempo de los 21 pilotos que salieron a pista desde el lunes.



“Hay menos problemas de sobrecalentamiento detrás y las temperaturas son estables”, consideró el piloto francés.



Al revés que Pirelli, McLaren-Honda sigue preocupando.



En su primera temporada sin Ron Dennis a la cabeza, la escuderia ha tenidos muchos problemas básicos, que frenan un desarrollo ya cuestionado.



En Williams, si Felipe Massa sigue mostrándose firme, el novato canadiense de 18 años, Lance Stroll, no despejó todas las dudas sobre su capacidad.



Al chocar contra un muro de neumáticos el miércoles, el hijo del multimillonario Lawrence Stroll dañó la suspensión y el chasis del FW40, por lo que su escudería no pudo salir a pista este jueves.



Y su equipo debe preparar un nuevo chasis para poder volver a rodar en la segunda tanda de entrenamientos que tendrá lugar la próxima semana en el mismo circuito de martes a viernes.



Los monoplazas embarcarán después para Australia, donde empezará la temporada 2017 el 26 de marzo en Melbourne.