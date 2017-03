Legisladores bonaerenses del Frente Renovador preocupados por la falta de resolución del conflicto docente

Legisladores provinciales del Frente Renovador cuestionaron la falta de resolución del conflicto entre el Estado y los docentes.



El presidente del bloque de diputados Jorge Sarghini señaló que “el Gobierno provincial no puede ampararse sólo en la muletilla de que no puede comprometerse lo que no puede pagar, y entonces reducir la discusión sólo a una ecuación financiera”.



“El Ejecutivo nacional no puede hacerse el distraído bajo el pobre argumento de no tener escuelas primarias y secundarias a su cargo, ya que la ley federal es nacional y la responsabilidad de cumplir con sus objetivos comprende a todos los niveles de gobierno”, agregó.



Sarghini destacó que tras haber transcurrido el 30 por ciento de la actual gestión de gobierno no se registraron cambios en materia educativa y consideró necesaria la convocatoria a una mesa multipartidaria y multisectorial para tratar el tema.



“La educación pública es la herramienta más fuerte para combatir la pobreza, y porque para que la pobreza sea cero, la educación tiene que ser 10 puntos”, concluyó el diputado.



Por su parte el titular de la bancada de senadores Jorge D' Onofrio cuestionó el conflicto irresuelto con los docentes porque “la educación no es prioridad para el gobierno” e indicó que “no podemos pretender una educación de calidad con docentes por debajo de la línea de pobreza y aulas sin niños”.



“Solicitamos al Gobierno y a los gremios que hagan un esfuerzo para encontrar la solución con los chicos en las aulas. La educación no es sólo fijar el valor del aumento de sueldo, también es discutir el modelo, y las condiciones de trabajo”, expresó D' Onofrio.