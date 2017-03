02/03/2017 - 10:03 | Información General / Baradel cuestionó que el gobierno “plantea una guerra, no una paritaria” Herramientas: Compartir: ver más imágenes - El jefe del gremio docente Suteba, Roberto Baradel, advirtió hoy que el Gobierno “plantea una guerra y no una paritaria” con una “violencia inusitada” en su contra, y aseguró que “hay actitudes y cuestiones” del Ejecutivo que “lo emparentan” con la dictadura militar. Luego de denunciar por “amenaza velada” al presidente Mauricio Macri, quien en la Asamblea Legislativa dijo que Baradel no necesita “que nadie lo cuide”, el gremialista apuntó que estas declaraciones del mandatario están “dando zona liberada o libre albedrío para que cualquiera haga cualquier cosa” contra él.



“Hay una violencia inusitada contra mi persona, pero no es lo que me preocupa, me preocupa el tema de las amenazas porque involucra a mi familia”, indicó el titular de Suteba, quien denunció que recibió intimidaciones en las últimas dos semanas por lo que tiene custodia policial en su casa y en la de sus hijos.



El sindicalista repudió que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “haya aplaudido” los dichos de Macri durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, al remarcar que habló “muchas veces” con ella sobre las amenazas que recibe.



En diálogo con las radios 10 y Continental, Baradel afirmó que desde el Gobierno “plantean una guerra, no una paritaria” y agregó que “en una guerra, el objetivo es exterminar a su enemigo”. “Como saben que no tenemos precio, que no nos pueden comprar, que no tienen nada que digan 'callate la boca porque muestro esto o lo otro', que tenemos convicciones, que saben que vamos a seguir peleando y no nos van a hacer callar, intentan por este lado”, planteó.



Para el gremialista, hay un “ataque” contra su persona cuando los que van al paro el lunes y martes de la semana que viene “son seis gremios” docentes ya que, ironizó, “tuvieron la virtud de unir a todos los gremios del país”.



“Yo he pasado muchas discusiones, pero jamás he vivido una cosa de estas características. Compañeros, que son más grandes que yo, recuerdan el tema de la dictadura militar, porque hay actitudes y cuestiones que las emparentan”, sentenció.



Baradel insistió en que “se emparenta más este accionar del Gobierno, a un gobierno autoritario que a un gobierno democrático”.



En cuanto al devenir de las negociaciones paritarias, al igual que su colega de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, cuestionó que hasta esta mañana "nadie del gobierno" bonaerense se había comunicado con los representes gremiales para continuar con la discusión salarial.