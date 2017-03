Icardi dijo que está “ansioso” por vestir la camiseta de la selección argentina

El delantero del Inter de Italia, Mauro Icardi, aseguró este jueves que está “ansioso” por vestir la camiseta de la Selección argentina mientras que dijo que su convocatoria “solo depende” del técnico Edgardo Bauza ya que afirmó que él está “listo” para jugar.



“Sobre la Selección siempre tengo que decir las mismas cosas. ¿Qué más tengo que hacer? Mi objetivo es jugar bien con el Inter y marcar cada vez que haya una ocasión. Luego mi convocatoria con Argentina sólo depende de Bauza, yo estoy listo”, reveló.



En una entrevista con el diario italiano La Gazzetta dello Sport, el futbolista manifestó luego: “Solo puedo decir que estoy ansioso por vestir esa camiseta y, lo repito, lo demás no lo decido yo”.



Más tarde, Icardi habló de su jugador favorito y dijo: “Los años pasan, pero mi ídolo sigue siendo (Gabriel) Batistuta.



Algunas pasiones no cambian nunca. Con ese olfato goleador es inevitable. ¿En quién más podría inspirarme?”.



También tuvo palabras de elogio para Javier Zanetti, dirigente del Inter: “Es un gran honor que se me compare con un símbolo como él porque mostró su afecto por el Inter quedándose allí toda su carrera. Unió las palabras y los hechos, porque además ganó la Liga de Campeones (2010)”.



En cuanto a su estadía en el equipo de Italia Icardi reveló: “Tengo un contrato hasta 2021 y cuando esté a punto de expirar veremos qué hacer, pero yo quiero quedarme aquí”.