01/03/2017 - 21:21 | Policiales / Sospechan que la banda que robó un banco en San Justo pudo haber intentado asaltar una sucursal en Mataderos Herramientas: Compartir: Los delincuentes que son buscados tras llevarse el fin de semana unos 500 mil pesos de una sucursal del banco Columbia en el partido bonaerense de La Matanza, tras un corte en el suministro eléctrico del lugar para que no sonaran las alarmas, podrían tener relación con un hecho similar ocurrido hoy en una sede del banco Credicoop del barrio porteño de Mataderos.

Fuentes policiales revelaron a NA que durante la madrugada, personal de la comisaría 42ma. de la Policía de la Ciudad fue alertado por ruidos extraños en esa sucursal, ubicada en la Avenida Juan Bautista Alberdi 5964, y al llegar se encontraron con los cables de energía eléctrica cortada.



Sin embargo, no se registró robo alguno, aunque los investigadores tratan de establecer si los responsables de cortar los cables tenían intenciones de asaltar esa sucursal y por algún motivo no pudieron lograrlo, al tiempo que buscan determinar si existe una conexión con el robo ocurrido el fin de semana largo en una sede del Banco Columbia en la localidad de San Justo, partido bonaerense de La Matanza.



En ese sentido, durante la madrugada del lunes un grupo de delincuentes se llevó de los cajeros automáticos 500 mil pesos, luego de cortar los cables de suministro eléctrico de la sucursal bancaria, ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen 2368, en pleno centro comercial de San Justo y a 130 metros de la seccional, para luego esperar a que se quedara sin batería el sistema alternativo de alarma.



De acuerdo a fuentes policiales, los ladrones entraron por el estacionamiento y treparon al techo, luego hicieron un agujero a la altura de la cocina y para que las alarmas no sonaran cortaron los cables del suministro eléctrico.



Una vez dentro del banco intentaron entrar en el tesoro, pero no pudieron abrirlo, por lo que llegaron hasta la parte de atrás del cajero automático y se llevaron alrededor de 500 mil pesos. Volver