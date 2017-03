Fenómeno en el mar sorprendió a marplatenses y turistas

Un mar con agua transparente de color verde cristalino causó beneplácito de los veraneantes en distintos sectores de la costa de la Ciudad de Mar del Plata y hasta Santa Clara.



“Vengo hace diez años a esta playa. Jamás había visto algo igual. Se parecía al caribe”, dijo Jorge, un marplatense acostumbrado al mar picado y riesgoso de Punta Mogotes.



Sin saberlo, los artistas Gimena Accardi y Nicolás Vázquez subieron una historia a la red social instagram donde puede verse que el fenómeno también se dio en las playas de la zona de El Faro.



La pareja está en el agua con su sobrina metidos en el mar hasta la cintura y con claridad se les puede ver hasta los pies.



“La verdad que fue algo extraño para esta zona. Todos los que estábamos en la playa nos asombramos”, contó Nicolás, mientras descansaba en su reposera en la zona de Constitución y la Costa.



El estado del mar en Mar del Plata no para de sorprender. Durante enero se difundió un informe en el que se reveló que el agua del mar de la ciudad estaba entre sus máximos históricos. Incluso, la temperatura es similar a la de Buzios: 22,5°.



El dato oficial lo reveló el Gabinete de Oceanografía Física del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), con mediciones hechas en el muelle de pescadores, en el centro, y en la escollera norte, en Playa Grande, donde tiene su sede.



El fenómeno que pudo verse en las playas estuvo relacionado con el viento.



“En Mar del Plata el mar es turbio porque hay resuspensión de la arena de las playas por efecto de fricción. Esto sería la fricción de la corriente contra el fondo del mar tranquilo. Además pegado a la playa, la ola levanta el material y lo mantiene en suspensión. Por todo esto no tenemos un mar tranquilo”, le explicó al diario La Capital, el oceanógrafo Rául Guerrero.



“Las partículas, es decir la arena, debería caer contra el fondo si no hay ninguna situación que las mantenga suspendidas”, agregó.



Para el especialista, lo ocurrido este martes se debió a un “periodo de viento calmo”.



“Esta situación hizo que toda la arena se deposite en el fondo y haya mayor visibilidad”, concluyó.