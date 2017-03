El gobierno bonaerense es escéptico sobre un eventual levantamiento del “paro político” de los docentes

El Gobierno bonaerense se mostró escéptico hoy sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo salarial con los docentes que levante el paro de 48 anunciado para los días 6 y 7 de marzo e insistió en que la medida de fuerza es “política”.

El director general de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro, y el ministro de Economía, Hernán Lacunza, expresaron su escepticismo sobre la idea de que los gremios provinciales cambien de actitud y arranquen las clases.



“Estamos negociando con un paro ya lanzado que los gremios estiman irreversible”, advirtió Finocchiaro en declaraciones a Radio Mitre tras defender la nueva propuesta de ajustar los salarios directamente por el índice de inflación del Indec.



El funcionario indicó que en la reunión del martes por la noche los representantes oficiales le preguntaron a los gremialistas si las clases comenzarían el lunes próximo en caso de alcanzar un acuerdo, y la respuesta fue negativa.



“Nos contestaron que no porque el paro es nacional”, dijo Finocchiaro, quien insistió en que los gremios deberían anunciar públicamente el levantamiento de la huelga para continuar con la negociación con los alumnos en las aulas.



El funcionario evaluó que el lanzamiento del paro nacional ha sido la alternativa utilizada por los docentes para no aceptar ninguna propuesta de la administración de María Eugenia Vidal en territorio bonaerense.



“Ellos han lanzado un paro contra el Estado nacional”, se quejó Finocchiaro y agregó que “este es un paro de características netamente políticas, porque le están haciendo un paro a un ente que es el estado nacional que no tiene docentes, no tiene escuelas y no paga salarios”.



Finocchiaro remarcó que tras el paro del 6 y 7 de marzo, “el miércoles 8 tampoco va a haber clases” porque los docentes se adhieren al paro por el Día Internacional de la Mujer, mientras que la propuesta oficial es hacer una gran jornada de concientización con los chicos en las escuelas.



Lacunza también se mostró escéptico en radio Continental sobre la posibilidad de que las clases arranquen finalmente en la provincia el 6 de marzo, tal como lo prevé el calendario escolar oficial, debido a que los gremios nacionales ratificaron la huelga de 48 horas.



Al ser consultado sobre si un principio de acuerdo podría confirmar el inicio de clases para el 6 de marzo, Lacunza dijo: “Tengo mi escepticismo porque al final de la reunión (del martes) preguntamos si levantarían el paro y la manifestación inicial de los gremios fue que no”.