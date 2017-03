La reunión con docentes bonaerenses pasó a un cuarto intermedio

La reunión realizada hoy entre el gobierno de la provincia y los gremios docentes bonaerenses pasó a un cuarto intermedio hasta mañana, luego de que los sindicalistas advirtieran que “no hubo una propuesta” durante el extenso encuentro.



En realidad, hubo una nueva propuesta oficial de la provincia, en la que se planteó dejar de lado la cifra del 18%, que formó parte de las ofertas anteriores, y ajustarse a lo que indique la inflación.



De esta manera se busca superar las discusiones en torno al “techo o piso” de la oferta.



Esta nueva reunión se produjo en medio de una dura pugna entre los sindicalistas y el gobierno bonaerense, en una jornada en la que la gobernadora María Eugenia Vidal dijo que convocará a los 60 mil voluntarios que se ofrecieron ante el paro de 48 horas de los maestros, aunque aclaró que será para que den apoyo escolar en “comedores, municipios, asociaciones vecinales y clubes de barrio”.



“Como mínimo, es desprolijidad e improvisación. La única propuesta fue que la oferta es a lo que dé la inflación. Cuando les preguntamos cuánto va a impactar en el sueldo inicial y en las cifras remunerativas, no supieron contestarnos. Por eso, se convocó a un cuarto intermedio”, resumió la líder de la Federación de Educadores Bonaerense (FEB), Mirta Petrocini, al retirarse de la reunión realizada en la el Ministerio de Economía bonaerense.



Pese a que aún se está negociando con la provincia, Petrocini dio por hecho el paro nacional convocado días atrás para el 6 y 7 de marzo que impedirá el inicio de las clases.



“El paro es nacional lo vamos a llevar adelante más de 70 sindicatos del país por la no convocatoria del gobierno nacional a la paritaria nacional”, remarcó.



El encuentro había sido convocado para las 17:00 y tras las quejas de los gremialistas que denunciaban que los habían dejado “plantados” ante la no presentación de los funcionarios en la sede ministerial, finalmente se pospuso para las 19:00, ya que el gobierno se encontraba definiendo una nueva propuesta, y se extendió hasta pasadas las 22.00.



Por parte de la gestión de María Eugenia Vidal estuvieron los ministros de Economía, Hernán Lacunza, y de Trabajo, Marcelo Villegas, y el titular de la Dirección General de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro.



Pese a que la gestión de Vidal continuará tratando de llegar a un acuerdo con los maestros, días atrás Finocchiaro no descartó que el aumentar por decreto el salario de los docentes para “asegurar” el inicio de las clases.