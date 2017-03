Vidal convocará a 60 mil voluntarios para que den apoyo escolar a los chicos por el paro docente

En medio de la dura negociación salarial docente, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, dijo que convocará a los 60 mil voluntarios que se ofrecieron ante el paro de 48 horas de los maestros, aunque aclaró que será para que den apoyo escolar en “comedores, municipios, asociaciones vecinales y clubes de barrio”.



Mientras los gremios docentes concurrían al Ministerio de Economía para retomar las negociaciones paritarias, la mandataria bonaerense hizo un polémico anuncio vinculado con los voluntarios que se ofrecieron por medio de las redes sociales para suplantar a maestros que adhirieran al paro del 6 y 7 de marzo.



“Fueron 60 mil personas que se ofrecieron a estar en las escuelas para que el lunes hubiera clases, aun con el paro. Quiero agradecerles de corazón porque no se quedaron en la disconformidad o en la protesta, pusieron una parte de ellos mismos para ayudar a los demás. Esa es la Argentina que con Mauricio (Macri) y Horacio (Rodríguez Larreta), entre todos, tenemos que construir”, dijo la gobernadora.



Al participar del ciclo “Diálogos para pensar el país” del Espacio Clarín, Vidal aclaró que “la tarea docente es muy importante, no podemos cambiarles a los chicos el docente, que primero tengan un voluntario y luego al docente que los va a acompañar todo el año”.



Luego, agregó: “la tarea de nuestros docentes en la Provincia tiene un valor que no puede ser reemplazado, pero sí hay muchas redes de educación no formal en la Provincia: comedores, municipios, asociaciones vecinales, clubes de barrio, lugares donde se da apoyo escolar”.



“Ahí hay mucho espacio para el voluntariado, mucho más si no hay clases, porque los chicos van a tener apoyo escolar igual”, aseguró.



Sostuvo que “va a ser muy importante tener a los voluntarios ahí. Habrá un registro abierto de voluntarios para que puedan acompañar a nuestros chicos desde otro lugar”.