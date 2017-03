28/02/2017 - 0:00 | Deportes / Agremiados ratificó el paro y el reinicio del torneo de Primera División no será el fin de semana próximo Herramientas: Compartir: Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) ratificó hoy el paro de actividades que había anunciado la semana pasada debido a la deuda que los clubes mantienen con sus afiliados, y de esta manera corre peligro de no reiniciarse el torneo de Primera División el próximo fin de semana.

En un comunicado oficial, el gremio de los futbolistas indicó que la entidad “mantiene su postura de no dar comienzo a la segunda parte de los Torneos de las categorías profesionales organizados por AFA, previstos inicialmente para el día 03/03/2017”.



“Los irresponsables dirigentes de numerosos clubes, que han generado -una vez más- la descomunal deuda que mantienen con los futbolistas, continúan con su desidia e indiferencia, no atinando a dar respuesta a los reclamos”, expresó el gremio que conduce el exdefensor de San Lorenzo Sergio Marchi.



En ese sentido, el comunicado agregó que “por lo tanto, seguimos firmes en la decisión de retener tareas y no participar en encuentros oficiales en protesta por la causa anteriormente mencionada”.



Si bien se especuló con que los capitanes de los equipos de Primera División se iban a reunir este lunes con los dirigentes de Agremiados para poder evaluar cómo afrontan el regreso del fútbol, finalmente eso no sucedió.



No obstante, Agremiados ratificó la postura que había dado a conocer la semana pasada, cuando los dirigentes de la AFA confirmaron que la actividad volvería este fin de semana, incluso tras la rescisión del contrato con el Gobierno de Fútbol para Todos (FTP).



Desde el propio Gobierno confirmaron esa desvinculación con la AFA y ahora los dirigentes afistas esperan que desde el Poder Ejecutivo abonen el dinero que les adeuda como finalización del contrato, para así poder saldar las deudas con los clubes y jugadores.



Ante el feriado de Carnaval dispuesto para lunes y martes, la actividad bancaria fue nula y en caso de que el Gobierno envíe el dinero a la AFA estaría disponible para el jueves o viernes.



La otra disyuntiva es que Agremiados quiere recibir directamente ese dinero, para ser ellos los que abonen a los jugadores el dinero, pero la AFA aseguró que la entidad será quien cobrará la plata y enviará los fondos a los clubes, para que éstos les paguen a los jugadores. Volver