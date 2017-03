Docentes bonaerenses ratificaron el paro de 48 horas

Los docentes bonaerenses ratificaron que la semana próxima realizarán un paro de 48 horas, más allá del resultado de la nueva reunión paritaria que se concretará esta tarde en La Plata.

El secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, aseguró que tanto el lunes como el martes de la semana próxima, no habrá clases en la Provincia.



“El lunes que viene no habrá clases por más que haga esfuerzos la gobernadora María Eugenia Vidal. El paro es porque se frenó la paritaria nacional docente. Hay un incentivo que lo cobran todos los maestros que ahora no se actualizará porque no hay paritaria nacional”, enfatizó el sindicalista.



En declaraciones radiales, Romero señaló que “acá hay un conflicto con la Nación, no con la Provincia. Hay una crisis y la estuvieron subestimando. Los docentes estamos mal, no nos cuidan”.



Por su parte, la presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, también alertó que el paro “ya está convocado”, a pesar de la reunión de este martes entre los maestros y el Gobierno provincial.



“El 18% de aumento ya fue rechazado en dos oportunidades. Por eso, el paro a nivel nacional ya está convocado. Estamos condicionados por la situación crítica y de absoluta desventaja que tienen otras jurisdicciones, que por ahí no se tornan tan visibles en el debate nacional”, enfatizó.



A su criterio, “el problema es en todo el país, no solo en la provincia de Buenos Aires”, por la decisión de la Casa Rosada de no convocar a la paritaria nacional docente.