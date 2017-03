28/02/2017 - 15:04 | Zonales / Tigre Tigre cerró los “Carnavales del Río” con una multitudinaria fiesta familiar Herramientas: Compartir: ver más imágenes Con la presencia del intendente Julio Zamora, la tercera fecha del corso se vivió en el Camino de los Remeros con el color y ritmo de las murgas y comparsas y con el deslumbrante show gratuito de la cantante Dalila. ver video

Las murgas y comparsas de Tigre se lucieron en la última fecha de los “Carnavales del Río” en el Camino de los Remeros del distrito. Sus participantes recibieron un trofeo, un diploma y un reconocimiento económico con el fin de colaborar con la compra de indumentaria e instrumentos. El festejo también contó con la presencia de los humoristas “Pachu” Peña y Walterio, que se encargaron de hacer reír al público. El municipio informó que el evento fue seguido por más de 10 mil personas, a través de la plataforma online, Tigre TV (www.tigretv.gob.ar) y las redes sociales del municipio.







El intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañó a los vecinos durante el festejo y expresó: “Hemos vivido tres noches de alegría con las familias de Tigre, la participación de todas las murgas y los shows de 'Los Palmeras', 'El Original' y 'Dalila'. Hay que destacar el desempeño de las murgas que desfilan, provenientes de familias humildes y que exponen todo su trabajo para lucirse. Las comparsas aportan color y ritmo que emociona porque es el sentir de los barrios”.



Y agregó: “Como todos los espectáculos que realiza Tigre de forma gratuita hemos contado con una gran convocatoria. A los Carnavales del Río han venido en cada fecha entre 35 y 45 mil personas y eso habla de la inserción social que tienen estos carnavales, que forman parte de uno de los festejos más importantes de nuestro municipio”.









El corso de este domingo estuvo a cargo de las agrupaciones: Esquivando la Malaria, Amantes de la Murga, Los mismos de siempre, Los Elegantes de la Paloma, Los Fantoche de Pacheco, Los trapitos de mi barrio, Diamantes de Pacheco, Los Pitufos, Los Elegantes del Parque, Tu sonrisa mi sonrisa, Los Galanes de Carupá, Las Estrellas de Pacheco, Los Elegantes de Rincón y Los solitarios es cultura.



Por su parte, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi, afirmó: “Es una gran alegría participar de este festejo con todos los vecinos y la presencia de la cantante Dalila, a quien la gente le tiene mucho cariño. Nos encanta que la familia pueda disfrutar de este fiesta popular de forma gratuita que año a año va creciendo”.







“Este es el tercer año que hacemos estos Carnavales del Río en el Camino de los Remeros, ha venido mucha gente y estamos muy contentos. Participaron 40 murgas y cerramos con el show en vivo de la cantante Dalila. Estamos felices de que todos puedan disfrutar en familia de una fiesta popular por excelencia que representa a todos los barrios de Tigre”, dijo el director ejecutivo de la Agencia de Cultura, Daniel Fariña.



La cantante Dalila repasó ante sus fans sus temas más exitosos y destacó: “Es un honor cerrar los Carnavales del Río. Siempre que he venido, esta ciudad me ha tratado muy bien. Voy a quedarme a pasar unos días porque me parece un lugar hermoso. Estoy terminando mi gira y la gente se encontró con un repaso de mis temas, lo que hicimos y lo que vamos a presentar en breve. No todos pueden pagar una entrada y la oportunidad que les brinda Tigre a vecinos de todos lados, es genial”.







Desde 2008, Tigre vive los carnavales; y con la llegada de la Ordenanza N° 3548/16 se inició una etapa de profundización de la institucionalización de las Murgas del distrito para garantizar el derecho a la expresión popular del carnaval, pero que también se desarrolle en un marco de respeto a los derechos de todos.





