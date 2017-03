27/02/2017 - 11:47 | Zonales / San Fernando Más de 250 mil personas disfrutaron del Gran Corso Familiar 2017 de San Fernando Herramientas: Compartir: ver más imágenes A pura música, color y ritmo, miles de familias sanfernandinas y de otras localidades bailaron y se divirtieron a lo largo de tres días en el Carnaval más grande de la Provincia de Buenos Aires. La última jornada contó con el espectáculo de ´Unión Sanfernandina´ y la participación de reconocidos artistas como Nazarena Vélez, Mariano de la Canal, Gisela Bernal y Dominique Pestaña.

El “Gran Corso Familiar” llegó a su fin luego de tres días de fiesta, el desfile de las murgas locales y la participación especial de la Escuela de Samba Unión Sanfernandina, quienes estuvieron a cargo del cierre del primer y último día del evento.



A lo largo de 600 metros de una pasarela blanca, la Avenida Avellaneda, entre las calles Juncal y Arnoldi, se vistió de fiesta como cada fin de semana largo de carnaval. Más de 250 mil personas disfrutaron, entre los tres días -viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de febrero- del Gran Corso Familiar 2017 y reconfirmando de esta manera que es el más grande de la Provincia de Buenos Aires.





El Intendente Luis Andreotti, quien estuvo presente durante los tres días, señaló: “Estamos muy contentos y agradezco a todas las familias y vecinos que vinieron e hicieron realmente de esto una fiesta. No hemos tenido ningún incidente. Lo hemos pasado en familia con los chicos y con los abuelos. Estamos muy felices. Es un corso impresionante que durante los 6 años fue mejorando año a año. Esperemos que el próximo año superemos las expectativas de hoy”.



En la jornada de cierre, acompañaron la animación de los locutores, la reconocida artista y bailarina Nazarena Vélez y el popular Mariano de la Canal, ambos vecinos de San Fernando, quienes además se sacaron fotos con la gente y entregaron una gran cantidad de premios a través de juegos y sorteos.







“Estoy feliz de estar acá en mi barrio. Me parece hermoso lo que está haciendo la gente de San Fernando ya hace un tiempo, si ves en todas las tribunas está lleno de familias. Yo vine con mi hijo de 6 años porque hay una seguridad y una tranquilidad súper linda. Además cabe destacar que esto es gratuito y está buenísimo. Recién le dije al Intendente, como madre y como ciudadana, estoy muy segura en la ciudad. En cada esquina encuentro un patrullero, la verdad estoy muy tranquila y seguiría eligiendo San Fernando para vivir”, manifestó Nazarena Vélez.



A su vez, Mariano de la Canal expresó: “Este es un corso al que me encanta venir porque soy vecino. No puedo creer que cada día esté creciendo más. Súper orgulloso me siento. Hay un montón de amigos, vecinos, compañeros míos del colegio que están acá en el corso. Estoy feliz porque esto es una fiesta. Estamos jugando con la gente y lo bueno que tiene el corso es que se regalan un montón de cosas. La gente viene y se lleva bicicletas, tablets, etc. San Fernando está cada día más lindo, pero más allá de lo estético que obviamente está bueno, lo veo más seguro y eso es porque están haciendo bien las cosas e invirtiendo bien el dinero. Hoy se ve reflejado acá en el corso y en la gente que está tranquila y eso es sinónimo de seguridad”.



Este año se volvieron a colocar gradas en los laterales para que la gente pueda disfrutar cómoda del espectáculo; se reforzó el operativo de prevención, control y seguridad, así como también la iluminación. Otro punto fuerte de este gran evento fueron las redes sociales, que se convirtieron un una fuente de interacción en directo con el público, a través de las cuentas oficiales del Municipio @SanFdoMunicipio en Twitter, /SanFerMunicipio en Facebook y /sanfermunicipo en Instagram; 6 pantallas gigantes LED que transmitieron en vivo y mostraron las trivias con las que participó la gente.







En tanto, Luis Andreotti -que estuvo siempre acompañado por el Diputado Juan Andreotti, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, y funcionarios y concejales- hizo referencia a la participación especial de la Escuela de Samba ‘Unión Sanfernandina': “Acá hubo un montón de compañeros que realmente pusieron muchísimo esfuerzo en esto. Hoy se logró algo muy lindo. Nuestra idea es que vayan mejorando las murgas y la comparsa. Hacemos un esfuerzo en conjunto para brindar una fiesta digna al vecino”.



Las bailarinas Gisela Bernal y Dominique Pestaña formaron parte del desfile de la comparsa municipal y agradecieron por la participación. “Estoy muy feliz de estar en San Fernando compartiendo con toda esta gente maravillosa este momento. Es increíble. Hay muchas familias, niños, bebés y gente mayor. Todos disfrutando de esta fiesta que es genial. Les agradezco mucho por haberme convocado”. Asimismo, Dominique Pestaña dijo: “Me encanta venir a participar de los corsos. La gente tiene muy buena onda. Hace mucho calor pero estamos acá divirtiéndonos, bailando y disfrutando de este hermoso gran corso. Muy lindo y excelente la producción”.



A lo largo de la última jornada desfilaron las siguientes murgas locales: “Resplandor Murguero”, “Los Faraones”, “Reencontrando Sentimientos”, “Los Tachitos”, “Los Iluminados”, “Los Mimosos de Don Mariano”, “Bahía Jamaica” y “Ritmo de Carnaval”. Algunos de sus directores agradecieron al Municipio, por brindarles la oportunidad de mostrar su trabajo.







Marcos, Director de la Murga Rencontrando Sentimientos, señaló: “Este es nuestro segundo año y cada día está más lindo. Es bueno que se haga esto, hay muchas familias, mucha gente, vecinos, amigos y está buenísimo. Además está muy bien organizado”. A su vez, Gustavo, Director de la Murga Los Mimosos de Don Mariano, expresó: “Esta una murga fundada en 2010 con mucho sacrificio por un grupo de jóvenes y mucha gente que nos dio una mano. Acá estamos para demostrar la ayuda que nos da el Municipio. Es el mejor corso de la Provincia de Buenos Aires”. Por último, Walter, Director de la Murga Los Tachitos, opinó: “Es un evento espectacular como todos los años. Cada vez viene más gente, es muy familiero. Lo que hace el Municipio es muy bueno. Esto es Carnaval, diversión, familia”.



Al finalizar, el Intendente Luis Andreotti adelantó: “Quiero decirle a la gente que vamos a seguir trabajando en todo aspecto cultural como hacemos durante todo el año. El 10 de marzo vamos a traer a Valeria Lynch para hacer el homenaje a la mujer. Están todos invitados”.



