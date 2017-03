Sergio Massa repudia el tarifazo y los cortes de luz que aquejan a miles de usuarios de la provincia de Buenos Aires

El diputado nacional Sergio Massa exige al gobierno una solución definitiva al tarifazo y a los cortes de luz por la falta de inversiones.

Massa, arremetió contra el gobierno por los reiterados cortes de luz que aún dejan sin suministro a más de 35 mil usuarios tras el tope histórico de demanda de energía de este viernes que se elevó a 25.628 MW a las 14.25, y que por la noche dejó a más de 300 mil usuarios en el Gran Buenos Aires sin suministro.



“La gente está desilusionada ante los constantes cortes de luz y un gobierno nacional que aumenta sistemáticamente las tarifas y no realiza las inversiones necesarias para que esto no ocurra. Exigimos al gobierno que se haga cargo de la situación que es su responsabilidad y vamos a impulsar todas las acciones que sean necesarias en favor de los usuarios damnificados" apuntó Massa.



En esa línea, el diputado nacional cuestionó: “Hay constantes cortes de luz y la vergüenza es que mientras te suben la tarifa, te corten la luz”, y detalló: “Vamos a proponer que ninguna tarifa de servicio público pueda subir por encima de los salarios. La racionabilidad que exige la Corte es que el aumento del servicio debe ser proporcional al salario y para eso existe el coeficiente de variación salarial. A través de Defensa al Consumidor vamos a proponer comisiones investigadoras para que se revisen las inversiones realizadas por las empresas que prestan el servicio y vigilar la aplicación del coeficiente de variación salarial para que las tarifas no puedan subir por encima de lo que suben los salarios”.



Cabe destacar que la situación energética en las próximas horas no es alentadora para los usuarios de Edenor y Edesur, según comunicaron las empresas se efectuarán nuevos cortes del sumunistro en el partido de Florencio Varela, San Isidro, Tigre, La Matanza, Ituzaingó, Escobar, General Rodríguez, Malvinas Argentinas, San Martín, Hurlingham, Morón, Pilar, Merlo, Vicente López, San Miguel, San Fernando y 3 de Febrero, entre otros.