25/02/2017 - 10:05 | Zonales / San Fernando Arrancó el Gran Corso de San Fernando, con deslumbrante cierre de Unión Sanfernandina Se trata de la primera Escuela de Samba de la región, que hoy coronó la noche de uno de los mejores carnavales de Bs. As. con miles de vecinos que vivieron un desfile espectacular. Durante tres noches, la avenida Avellaneda en Virreyes se viste de color y alegría, con el Gran Corso Familiar, que cada año supera su versión anterior en calidad y sorpresas.



El intendente Luis Andreotti, presente en el evento, expresó: “Realmente estoy muy feliz que se esté realizando este Corso aquí en la avenida Avellaneda por sexto año consecutivo. Agradezco a todos los que trabajan, los empleados municipales, los funcionarios, fundamentalmente a Santiago Aparicio que llevó adelante esto, y a todos los directores de murga”.



Y agregó: “El trabajo de la murga no es solamente para un Corso, que es la fiesta popular más importante de San Fernando, donde miles de personas vienen por día, sino para la contención con los programas de control médico de los chicos para mejorarles la calidad de vida y que aprendan de la murga. Estamos muy contentos y esperamos que todo este esfuerzo que viene haciendo la población de San Fernando lo podamos mantener”.



“Este festejo popular es también integración e inclusión, y uno en esto ve que todos los barrios de San Fernando están representados. Estamos realmente orgullosos, porque es una competencia sana, y este año se incorporó una comparsa que trabajaron mucho la gente municipal con todos integrantes de las distintas murgas”, finalizó el Jefe Comunal.



Y el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, expresó su satisfacción por lo logrado, y lo que se trabajó para llegar a este gran espectáculo a cielo abierto.



Aparicio dijo: “Para nosotros, es el mejor espectáculo de su tipo en la provincia de Buenos Aires, donde miles de vecinos por noche vienen a disfrutar, a compartir una noche de show, y además tenemos muchísimas familias que quizá no pudieron ir de vacaciones, no tuvieron la oportunidad de ir a ningún lado y pudieron traer a sus chicos acá tres días a compartir, a disfrutar, y la verdad que eso a nosotros como Municipio nos pone muy contentos”.



“Permanentemente, el Intendente Andreotti nos dice que estemos cerca de la gente, escuchándolos, atentos a lo que necesitan, por eso tenemos el acompañamiento del vecino. Muy contentos por la participación, agradecemos que vengan a disfrutar y estar contentos, a comportarse bien, porque este evento para todos los vecinos de San Fernando lo consiguieron ellos y el conjunto del Municipio, un espectáculo para toda la familia que crece cada año”.



Aparicio finalizó diciendo: “Hoy es el primer día, sigue mañana 25 y domingo 26 con el gran cierre de la escuela de samba Unión Sanfernandina que organizamos desde el Municipio, estamos muy contentos por eso también. Son 230 integrantes que vienen a bailar, a tocar percusión, que quisieron venir a participar, contentísimos por haber logrado algo único, impresionante que hoy los vecinos van a verlos y el domingo también. Invitamos a los vecinos mañana sábado 25 y domingo 26 a participar de este gran show a cielo abierto con muchos vecinos que vienen a acompañarnos”.



En tanto, el Diputado Provincial Juan Andreotti manifestó su alegría por volver a repetir esta fiesta popular, considerada la más importante y de mayor convocatoria: “Es una fiesta que nos representa, que ya es la envidia del conurbano; los sanfernandinos estamos orgullosos de que este sea el Corso más grande de la provincia la verdad que como Estado municipal creemos seguir en esto, porque cada murga hace un trabajo muy importante en cada uno de los barrios de San Fernando durante todo el año, un trabajo de contención de cada uno de los chicos, llevándolos a controles odontológicos, oftalmológicos, trabajando y generando conciencia sobre el medio ambiente, con el programa de reciclaje”.



“Hoy es la consagración de un año de trabajo de cada una de las murgas, donde todos los papás tienen la posibilidad de venir a ver a sus hijos, disfrutar y sentirse grandes artistas pasando por este gran Corso de avenida Avellaneda, y la verdad que hoy es una noche de emoción como serán las tres de Carnaval”, continuó.



Barbie Vélez, quien desfiló con Unión Sanfernandina, finalizado su paso dijo: “Hermoso, una experiencia única, yo no había estado nunca en un corso, así que más increíble, me recontra divertí, ha sido una experiencia. Obviamente nos encantó, es un honor para nosotras que éste sea el primer Corso que nos hayan convocado, así que acá seguiremos estando, seguramente. Yo ya había estado, pero la verdad que a este nivel muy poco, es increíble la puesta en escena, la gente. La pasamos muy bien, nos divertimos. Nos dijeron que Unión Sanfernandina era la primera vez que participaba, pero a juzgar por los trajes no parece. Increíble”.

Otros famosos presentes en Virreyes, fueron "La Barby" y Mariano de la Canal.



En cuanto a los murgueros, Carla, de Los Fifí de Victoria, detalló: “Es una emoción muy grande, la verdad que soy una de todo el barrio, porque se une el barrio y la familia, que eso es lo que vale. Así que les deseo a todos un hermoso Carnaval, hoy y siempre. Que sea un 2017 muy arriba. Todo esto es para ustedes”.



Esteban, de Pasión Murguera, vecino de la 15, en Virreyes, agregó: “Es el tercer año que salimos con la murga; está muy bueno. Mejor, bien, porque yo me llevo muy bien con la gente”.



abe destacar que el cierre de la primera noche del Corso Familiar 2017 estuvo a cargo de la escuela de samba Unión Sanfernandina, cuyos 250 integrantes desfilaron brindando un espectáculo a nivel de los mejores del mundo, que impacto fuertemente a los asistentes. Unión Sanfernandina se presentará nuevamente el próximo domingo.



