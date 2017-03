24/02/2017 - 17:57 | Política / Galmarini: “Le pido a Macri que escuche a los docentes y que llame a una paritaria nacional” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El senador provincial Sebastian Galmarini recorrió dos escuelas públicas de San Isidro. En el marco del conflicto entre los docentes y el gobierno, expresó: "Le pido a Macri que escuche a los docentes y que llame a una paritaria nacional. Que establezca un piso mínimo y que garantice que arranquen las clases. La educación no es gasto sino inversión". "Tiene que haber diálogo y para eso está la paritaria. El Gobierno y los docentes deben mantener abiertas todas las instancias de diálogo para encontrar un punto en común. Los que pierden con el paro son los chicos y las familias", señaló Galmarini.



El legislador sanisidrense visitó la Escuela Primaria N° 12 y la Escuela Secundaria N° 12, de la localidad de Villa Adelina acompañado por los concejales del Frente Renovador Gonzalo Beccar Varela y Juan Medina, y fueron recibidos por las autoridades de los establecimientos que comparten el mismo edificio, docentes y padres de la Asociación Cooperadora. Recorrieron las instalaciones para tomar nota de las necesidades de infraestructura y conversaron con los docentes y directivos.



Galmarini ha recorrido y ayudado a decenas de escuelas a lo largo de su gestión como senador, conoce de cerca la situación de la educación pública y de los docentes. "La inflación sigue alta y los docentes perdieron el año pasado un 6% de poder adquisitivo, el gobierno no puede desconocer esto. Macri no puede desentenderse como si la cuestión docente fuera cosa sólo de las provincias”, afirmó el legislador bonaerense.



"Macri prometió un cambio que era escuchar. Los docentes necesitan recuperar el poder de compra de sus salarios, y todos necesitamos que las clases inicien. Los alumnos y las familias no pueden quedar rehenes del conflicto", finalizó Galmarini.