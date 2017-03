CTERA defiende la convocatoria al paro y critica al gobierno

La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), Sonia Alesso, sostuvo hoy que el paro de 48 horas dispuesto por los docentes “tiene una motivación fuerte”, y en consecuencia rechazó que la protesta tenga intencionalidad política.

Según la sindicalista, “el paro tiene una motivación fuerte. El salario no alcanza para llegar a fin de mes y los docentes estamos preocupados porque los tarifazos y la inflación impactaron en el poder adquisitivo”.



“El Gobierno se equivoca al decir que el paro tiene una motivación política y se equivoca, también, el diagnostico, al no advertir lo que esta situación significa de manera concreta para nosotros”, enfatizó Alesso, en declaraciones a radio El Mundo.



La dirigente explicó que “en el caso de CTERA, que es la que convocó al paro ayer, no hay paritarias ni cumplieron la ley. No hay diálogo roto (con el Gobierno nacional) porque ni siquiera lo convocaron”.



“La no convocatoria a paritaria nacional y el hecho de poner un techo salarial en la Provincia de Buenos Aires, es lo que cambió el panorama. El Gobierno lo sabe y es muy cínico al no reconocerlo”, se quejó.



Los gremios de docentes nacionales pretenden un aumento salarial superior al 30% y convocaron a un paro nacional de 48 horas para el 6 y el 7 de marzo, con lo que el ciclo lectivo no se iniciará como estaba previsto.