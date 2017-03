24/02/2017 - 11:05 | Actualidad / Docentes bonaerenses rechazaron la oferta salarial del gobierno no empiezan las clases en la provincia Herramientas: Compartir: ver más imágenes Los seis gremios docentes bonaerenses rechazaron hoy la propuesta salarial del Gobierno Provincial y anunciaron la adhesión al paro de 48 horas a partir del 6 de marzo resuelto por los sindicatos nacionales, por lo que no empezarán las clases como estaba previsto. Con la presencia de los seis secretarios generales de los gremios docentes (AMET, FEB, SADOP, SUTEBA, UDA y UDOCBA), se llevó adelante una conferencia de prensa con el fin de delinear los pasos a seguir al finalizar la reunión de la mesa técnica salarial, en el marco de una nueva negociación paritaria.



El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, afirmó que “es muy importante destacar que, en todos los institutos de la provincia, los docentes indistintamente al gremio que pertenecen, llevan adelante esta acción”.



El gremialista indicó que “se están realizando jornadas de difusión a la comunidad y hay una voluntad muy firme de unidad y de reclamo de lo que creemos que es justo”.



“Rechazamos el no reconocimiento a la perdida de nuestro poder de compra, de nuestro salario, con una cláusula que no se cumplió”, expresó la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini.



La sindicalista agregó que “la oferta está muy lejos de la realidad” y sostuvo que “la vocación de diálogo por parte nuestro está puesta de manifiesto desde el año pasado, desde aquel 9 de agosto, donde nos negaron discutir en términos de pérdida de poder adquisitivo”.



El gobierno bonaerense y los gremios docentes encabezaron esta tarde la segunda reunión para discutir salarios, donde los maestros volvieron a rechazar la propuesta de un incremento de haberes del 18% en cuatro tramos.



La propuesta contiene también una cláusula gatillo por inflación, por lo que si la suba de precios supera ese tope los salarios se ajustarán automáticamente.



Pero mientras esta reunión de llevaba a cabo, los gremios docentes en el orden nacional, con la CTERA como principal protagonista, anunciaron un paro de 48 horas para el 6 de marzo, día de inicio de las clases y para el posterior donde se plegarán a la marcha convocada por la CGT.



Desde el gobierno de María Eugenia Vidal se analiza la posibilidad de cerrar la paritaria por decreto, si no alcanzan un acuerdo con los gremios docentes antes del 6 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases en el calendario vigente.



No obstante, evalúan la posibilidad de realizar una nueva convocatoria a los gremios antes de la fecha prevista para el inicio de clases.



Incluso algunos empujan una nueva negociación antes del miércoles, cuando la gobernadora de inicio al 145 período legislativo. Volver