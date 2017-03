Horóscopo del viernes 24 de febrero de 2017

ARIES(21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

- Un buen incentivo para lograr en esta jornada de poco tiempo la solución de un problema de papeles. Es mejor ceder en algo antes que continuar con un conflicto que nos haga mal emocionalmente. Sugerencia: la prioridad debe ser la tranquilidad.



TAURO(21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

- Resuelve un problema en su lugar de trabajo. Sensación de alivio y plenitud en el plano afectivo. Logra una compañía más que placentera y amena, es un nuevo punto de partida. Sugerencia: la vida está formada por ciclos.



GEMINIS(22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

- Entretenida reunión en su lugar de trabajo. Se dará cuenta que ciertas sensaciones que le inspiraban en otro momento algunas personas eran meramente fantasías suyas. Sugerencia: no ser tan desconfiado.



CANCER(22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

- Perspectiva algo insegura con respecto a una relación laboral. Las cosas podrían complicarse si no habla a tiempo. Un hallazgo en el plano social. Comunicación. Sugerencia: siempre encontramos a alguien que necesitamos.



LEO(24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

- Refleja una buena impresión frente a quienes lo observan en su lugar de trabajo. No se impaciente si no logra una respuesta que está esperando para hoy, no deje de insistir de todas maneras. Sugerencia: no renunciar a la esperanza.



VIRGO(24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

- Se sumerge en una situación poco buena para lo que espera lograr con respecto a su corazón. Está a tiempo de retroceder y de hacer un análisis más verdadero y razonable. Sugerencia: en definitiva es lo que mejor hace Virgo.



LIBRA(24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

- Feliz entrega en el plano afectivo. No vacilará con respecto a lo que siente. Logra aprender de usted mismo después de varios errores y dolores. Liberación. Sugerencia: comprender que con el dolor se aprende, a veces a la fuerza.



ESCORPIO(24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

- No se apresure a tomar una decisión con respecto a sus finanzas. Por lo pronto tenga a bien gastar lo imprescindible. Antes de lo imaginado logra lo que espera. Sugerencia: la realidad de que las cosas son provisorias y cambiantes.



SAGITARIO(23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

- Mucho movimiento en su imaginación, la creatividad a flor de piel. Un inesperado vuelco en una situación que lo angustiaba lo ayudará a superar un problema afectivo. Sugerencia: saber esperar.



CAPRICORNIO(22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

- Lo que desea en el plano económico estaría por cumplirse, reciba lo que venga sin titubear. Una especial y afectuosa entrevista con alguien influyente lo hará sentirse más seguro. Sugerencia: creer en lo que se ve pero permitirse soñar también.



ACUARIO(21DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

- La desconfianza con respecto a la persona que se tiene al lado no es válida. Lo importante después de todo es buscar vivir en paz y no en conflicto, para eso hay que tener claro lo que se quiere. Sugerencia: buscar el profundo por qué de las cosas.



PISCIS(20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

- Sentirá cierto cansancio psicofísico que lo llevará a tomar una decisión con respecto a su rutina diaria. Todo estaría claro en esa relación que comienza, pero no hay que dejar de reconocer que el corazón va más rápido que la razón. Sugerencia: no negar.