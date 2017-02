Hábitos saludables para los chicos de San Isidro

Nutricionistas del sistema de salud municipal enseñaron sobre la importancia de una buena hidratación a los cinco mil niños y niñas que participaron de las colonias de verano en los campos de deportes.

En las colonias municipales de verano de San Isidro, nutricionistas del sistema de salud municipal asistieron a los seis campos de deportes municipales para enseñarles a los chicos sobre la importancia de una buena hidratación.



En ese contexto, los más de cinco mil niños y niñas que participaron de la actividad incorporaron distintos hábitos saludables, a través de juegos, en el marco del programa Alimentación Saludable.



“Buscamos, de forma lúdica y didáctica, que los chicos comprendan la importancia de consumir diariamente unos ocho vasos por día de agua potable, en especial cuando hace mucho calor”, explicó la nutricionista Lucía Spinelli.



Y agregó: “Ellos generalmente consumen gaseosas o jugos artificiales. La idea no es prohibirles eso, desde ya, si no inculcarles de que lo reemplacen por una mejor manera de hidratarse. Además, lo bueno es que cuando aprenden algo sano después lo comentan en la familia”.



“Aprendí que hay que tomar mucho agua porque si no nos podemos deshidratar y eso no está bueno”, comentó Maia Cízaro, de Boulogne.



Después de saltar con sus amigos en la “Rayuela Saludable”, Leandro Croton, de Boulogne, sostuvo: “Me gustan que vengan las nutricionistas a las colonias para saber lo bien que hace comer frutas y tomar agua”.



“La actividad estuvo espectacular. Las colonias son lo mejor que hay”, concluyó Brian Chávez, de Villa Adelina.