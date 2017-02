22/02/2017 - 18:28 | Deportes / Carbonero no pasó la revisión médica y Tigre contrató al uruguayo Diego Gurri Herramientas: Compartir: ver más imágenes El mediocampista colombiano Carlos Carbonero no pasó hoy la revisión médica y por ese motivo Tigre desistió de su contratación, aunque sin embargo sumó un nuevo refuerzo, el uruguayo Diego Guerri. Si bien las tratativas para sumar a Carbonero al equipo que conduce Pedro Troglio, todo estaba supeditado a que supere la revisión médica, algo que no sucedió y por ende el club de Victoria desistió de contratarlo.



Carbonero estaba en Sampdoria de Italia, pero hace ocho meses que no juega de manera oficial, y en la revisación se le detectó un problema en la rodilla y además sobrepeso.



El propio Troglio indicó horas previas a los análisis que se realizó el colombiano, que debían aguardar por los resultados, aunque reconoció que el tiempo de inactividad que llevaba el jugador era algo que complicaba su puesta a punto.



Troglio quería terminar hoy de concretar la nueva incorporación del equipo que lleva 45 días de pretemporada, y si no era Carbonero en carpeta estaba el uruguayo Diego Guerri.



El joven mediocampista oriental, de 23 años, proveniente de Boston River, se sometió después de Carbonero a la revisión médica y firmará un contrato por un año y medio.



Troglio, antes de los exámenes a los jugadores, había dicho que los dirigentes les acercaron 10 videos de Guerri para ver su desempeño, y quedaron conformes, aunque la prioridad la tenía Carbonero. Volver